Zachwyt grudniowej nocy



Podczas ostrej zimy do księdza Josepha Mohra dotarła wiadomość, że kobieta we wsi urodziła dziecko. Młoda biedna mama nie czuła się najlepiej i chciała, by ksiądz ochrzcił maleństwo i odpuścił jej grzechy. Gdy ksiądz dotarł do kobiety, ujrzał scenę, która bardzo przypominała mu scenę z Ewangelii. Na posłaniu leżała uśmiechnięta matka. Tuliła do siebie śpiące maleństwo. Pomimo głębokiej biedy w jej oczach widać było ogromną miłość i szczęście. Ksiądz spełnił swoje powinności: ochrzcił dziecko, posilił Eucharystią matkę i pobłogosławił domowników. Zaraz po powrocie na plebanię spisał swoje wrażenia…

A później kolęda opanowała cały świat…



Tekst i melodia zostały przewiezione do Zillertalu, gdzie kolędę wykonali miejscowi kantorzy. W 1822 roku utwór został przedstawiony w Wiedniu przed cesarzem Franciszkiem I i carem Aleksandrem I. Następnie kolędę usłyszał Petersburg, Lipsk (1831 rok) oraz Nowy Jork (1839 rok). Od początku lat 40-tych XIX wieku co roku „Stille nacht” było wykonywane przez berliński chór przed Fryderykiem Wilhelmem. Na początku XX wieku kolędę znano już w Anglii, Szwecji, Norwegii, Ameryce Południowej, w wielu krajach Azji i w Australii.

Cały świat śpiewa „Cichą Noc”



Tekst „Cichej nocy” został wydany drukiem w 1833 r. Kolędę przetłumaczono na wiele języków. Znaleziono nawet tekst w języku jednego z afrykańskich krajów. Istnieją też przekłady na łacinę, a nawet język hebrajski. Obecnie „Cicha Noc” śpiewana jest w ponad 300 językach. Polski tekst ułożył Piotr Maszyński ok. 1930 roku. W 1937 roku w Obendorfie powstała kaplica, w której co roku w wigilijny wieczór kolęda śpiewana jest w kilkunastu językach.

Tekst polski



Cicha noc, święta noc,

pokój niesie ludziom wszem,

A u żłobka Matka święta czuwa

sama uśmiechnięta,

Nad Dzieciątka snem.

Tekst angielski



Silent night! Holy night!

All's asleep, one sole light,

Just the faithful and holy pair,

Lovely boy-child with curly hair,

Sleep in heavenly peace!

Tekst niemiecki



Stille Nacht! Heil'ge Nacht!

Alles schläft; einsam wacht

Nur das traute heilige Paar.

Holder Knab' im lockigten Haar,

Schlafe in himmlischer Ruh

Tekst francuski



Douce nuit, sainte nuit,

Tout s'endort au dehors,

Le saint couple seul veille

Sur l'enfant qui someille.

Au ciel l'astre reluit

Łacina



Sancta nox, placida nox

Nusquam est ulla vox;

Par sanctissimum vigilat,

Crispo crine quieti se dat

Puer dulcissimus.

Tekst włoski



Astro del ciel, Pargol divin,

mite Agnello Redentor!

Tu che i Vati da lungi sognar,

Tu che angeliche voci nunziar,

luce dona alle genti

pace infondi nei cuor!

Tekst grecki



Agia nikta mas prosmeni

sti mikri tin eklisia

apo olous ine girismeni

ke me agapi ine thosmeni

as yiortasoume ksana

Thoksa osana