Uważasz, że praca zawodowa zabiera ci zdecydowanie zbyt wiele czasu? Zostań mamą, a nauczysz się doceniać pracę od 8:00 do 16:00. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania, z których jasno wynika, że bycie mamą to praca na... 2,5 etatu.

Ile czasu zajmują obowiązki przy dziecku?

W badaniu udział wzięło 2000 matek dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Kobiety skrupulatnie spisywały wszystkie czynności, które wykonują w ciągu dnia oraz czas, który na nie poświęcają. Po podsumowaniu okazało się, że matka spędza na obowiązkach rodzicielskich aż 98 godzin w tygodniu. Oznacza to, że bycie mamą to praca na 14 godzin dziennie, czyli sporo więcej niż zajmuje praca przeciętnego pracownika korporacji. Co więcej, mamy nie mają wolnych sobót i niedziele. Swoje obowiązki wykonują również w weekendy i święta.

Statystyczna kobieta, która ma dziecko, zaczyna zajmować się potomkiem o godzinie 6:23, a kończy - o 20:31. Oszacowano, że w matka w ciągu dnia ma dla siebie zaledwie 1 godzinę i 7 minut. Połowa kobiet, biorących udział w badaniu, przyznała, że ich każdy dzień to lista niekończących się rzeczy do zrobienia. Statystycznie każda mama musi codziennie wykonać 26 czynności, które bezpośrednio wiążą się z opieką nad dzieckiem.

Na szczęście, pomocne okazują się wynalazki cywilizacji. Ankietowane wskazały, że nie wyobrażają bycia mamą bez kilku niezbędnych narzędzi: kawy, mokrych chusteczek higienicznych, zabawek i... Netflixa!

Źródło: independent.co.uk

