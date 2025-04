Karmienie butelką jest coraz częstsze, a matkom zależy na tym, aby było ono jak najbardziej zbliżone do naturalnego. Ważne, aby dziecko mogło ssać smoczek podobną techniką jak pierś oraz nie połykało za dużo powietrza, bo właśnie to często prowadzi do kolek.

Reklama

Spis treści:

Na sklepowych półkach obok butelek klasycznych oraz przypominających pierś, pojawiają się butelki antykolkowe, które wyróżniają się budową. Butelka antykolkowa posiada smoczek zatrzymujący powietrze, wentyl (rurkę), ergonomiczny (zakrzywiony) kształt, co składa się na specjalny system odpowietrzania.

Gdy dziecko ssie smoczek, do środka butelki nie dostaje się powietrze, co ma często miejsce przy karmieniu klasyczną butelką. Dzięki temu niemowlę go nie połyka, a to ono w nadmiarze jest przyczyną bolesnych gazów w brzuszku.

Nie jest to oczywiste, ale maluch nie od razu ssie pierś czy butelkę prawidłowo. Zerknij, jak karmić butelką niemowlaka, jeśli masz wątpliwości, czy dobrze to robisz.

Stosując butelki antykolkowe, możesz zminimalizować ryzyko kolki, wzdęć i refluksów. Pamiętaj jednak, że problemy z kolką i bólami brzucha u dzieci nie muszą wiązać się z połykaniem powietrza podczas karmienia, dlatego skuteczność takiej butelki jest warunkowana pochodzeniem dolegliwości.

Wielu rodziców chwali sobie butelki antykolkowe za swoją skuteczność w eliminowaniu pęcherzyków powietrza szkodzących dzieciom, dzięki czemu nie muszą stosować suplementacji produktami na bazie simetikonu.

Zdecydowaną wadą jest cena butelki antykolkowej, która potrafi kilkukrotnie przewyższyć koszt zwykłej. Dodatkowo trudno dojść, który smoczek przypasuje dziecku i jaka butelka antykolkowa jest najlepsza.

Kupując butelkę antykolkową sugeruj się opiniami. Przejrzałyśmy oferty producentów i najczęściej poszukiwane marki i modele. Weź pod uwagę materiał, z jakiego wykonana jest butelka oraz smoczek, łatwość jej przechowywania i mycia, sposób zakręcania oraz pojemność.

Butelka antykolkowa Dr Brown's Natural Flow



Butelka Dr Brown's z systemem odpowietrzania o nazwie Natural Flow cieszy się popularnością od kilku lat. Jej budowa polega na eliminowaniu próżni powstającej podczas zasysania oraz pęcherzyków powietrza. Występuje w kilkunastu wariantach kolorystycznych i o pojemnościach: 60, 120 i 240 ml. Zgłaszanym przez mamy problemem jest utrudnione mycie.

Butelka antykolkowa BabyOno Natural Nursing

Specjalnie zaprojektowany kształt u nasady imituje pierś mamy. Jest to

najwęższa butelka antykolkowa na rynku. Unikalna struktura smoczka sprzyja naturalnemu odruchowi ssania poprzez odpowiednie rozłożenie naprężeń. Zaworek antykolkowy minimalizuje połykanie powietrza przez niemowlę. Występuje w pojemnościach 180 ml i 260 ml.

Butelka antykolkowa MAM Anti-Colic



Butelki MAM Anti-Colic to jedna z propozycji z odkręcanym dnem i systemem autosterylizacji w kuchence mikrofalowej. Poza tym producent umieścił na dnie butelki otwory odpowietrzające, które wyrównują ciśnienie wewnątrz butelki i rozbijają pęcherzyki powietrza. Butelki MAM to produkt o wysokiej jakości i pojemnościach 160 i 260ml.

Butelka antykolkowa Tommee Tippee Anti-Colic Plus Advanced



Butelki Tommee Tippee również korzystają z systemu odpowietrzającego podobnego do butelek Dr Brown's. Te butelki posiadają wewnętrzny termometr oraz smoczek imitujący kobiecą pierś. System odpowietrzający opiera się na specjalnej rurce i zaworkom.

Butelka antykolkowa Philips Avent



Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe. Występuje w pojemnościach 125, 260, 330 ml.

Butelka antykolkowa NUK Nature Sense

Butelka NUK Nature Sense jest wykonana z wysokiej jakości szkła odpornego na wysokie temperatury, nie zawiera BPA. Jej wyjątkowo szeroki otwór ułatwia napełnianie i czyszczenie. Osłonka smoczka zamyka wszystkie małe otwory przepływowe, dzięki czemu jest szczelna nawet podczas potrząsania i jest idealnym towarzyszem poza domem. Końcówka smoczka jest szczególnie elastyczna i dostosowuje się do jamy ustnej dziecka podobnie jak brodawka sutkowa mamy.

Pamiętaj, ze kolka u niemowlaka może być spowodowana niedojrzałością układu trawiennego lub nietolerancją laktozy. W tym przypadku butelka nie rozwiąże problemów nagromadzających się pęcherzyków powietrza i lepiej poznać inne sposoby na kolkę, które mogą być skutecznym orężem w łagodzeniu bólu.

Wszystko karmieniu niemowlaka: Jak wybrać butelkę do karmienia

Analiza składów mlek modyfikowanych8 faktów o karmieniu niemowlakaPrzydatne gadżety do karmienia butelką