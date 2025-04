Na Facebooku i Instagramie ruszyła akcja #warsztatyMTJ miesięcznika „Mamo, To Ja”. Biorą w niej udział znane blogerki parentingowe.

– Jesienią startujemy z kolejną edycją warsztatów „Mamo, To Ja” – mówi redaktorka naczelna pisma, Magda Klimkowska. – Chciałabym, żeby informacja o nich rozniosła się jak najszerzej i cieszę się, że wpływowe mamy-blogerki i jeden tata-bloger wzięli udział w naszej akcji: #warsztatyMTJ.

Spotkanie „Mamo, To Ja” z blogerkami parentingowymi odbyło się w warszawskim hotelu Sofitel Victoria. Goście mogli obejrzeć relację z poprzednich edycji warsztatów i porozmawiać o nich z red. naczelną „Mamo, To Ja”.

– Opinie rodziców-blogerów są dla mnie ważne, dlatego bardzo się ucieszyłam, gdy okazało się, że blogerki znają nasze warsztaty i uczestniczyły w nich nawet po kilka razy – mówi Magda Klimkowska.

Z redakcją „Mamo, To Ja” spotkali się autorzy blogów:

Baby Trendsetter.pl

Bobofashion.pl

Boskamatka.pl

DwaPlusCztery.pl

superTATA.tv

Haart.com.pl

Ratunkublizniaki.pl

Farmaceuta-radzi.pl

Kosmetomama.pl

Mama-trojki.pl

Manufaktura-radosci.blogspot.com

Mamoholiczka.pl

Tosinkowo.pl

Wypaplani.pl

Żeby dołączyć do akcji „Mamo, To Ja”, wystarczy zamieścić w mediach społecznościowych wpis z hasztagiem #warsztatyMTJ – dzięki temu informacja o warsztatach dotrze do jak największej liczby młodych rodziców.

Warsztaty „Mamo, To Ja” to cykl bezpłatnych spotkań w całej Polsce z lekarzami, położnymi, ratownikami medycznymi i ekspertami od żywienia i pielęgnacji dziecka.

Więcej informacji i terminy warsztatów na warsztaty.mamotoja.pl

