Jeśli chcesz, by twoje dziecko wyrosło na osobę pewną siebie, wrażliwą i ciekawą świata oraz by potrafiło nawiązać dobry kontakt z ludźmi, możesz wypróbować metodę wychowania, zwaną rodzicielstwem bliskości. To sposób opracowany przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa i jego żonę Marthę (rodziców ośmiorga dorosłych już dzieci). Poniżej przedstawiamy w skrócie 7 najważniejszych zasad.

Bliskość z dzieckiem - warunek nr 1

Bądź blisko, już od chwili porodu Znajdź szpital, w którym jest możliwość nieustannego przebywania matki z maluchem. W domu także tata powinien jak najczęściej być blisko dziecka,

Bliskość z dzieckiem - warunek nr 2

Karm piersią To doskonały sposób na poznanie twojego dziecka.

Bliskość z dzieckiem - warunek nr 3

Noś dziecko przy sobie Warto mieć specjalną chustę dla niemowląt. W ten sposób ty lepiej poznajesz malucha a on jest zadowolony i uczy się zaufania do opiekuna.

Bliskość z dzieckiem - warunek nr 4

Śpij przy niemowlęciu To sprawdza się zwłaszcza u matek, które wróciły do pracy po porodzie i maja mniej czasu dla dziecka w ciągu dnia. Spanie z dzieckiem minimalizuje jego niepokój i pomaga przekonać maleństwo, że spanie jest przyjemne.

Bliskość z dzieckiem - warunek nr 5

Reaguj na płacz malucha Pamiętaj: to jest komunikat, że coś się dzieje. Im większą wrażliwość wykażesz odpowiadając na sygnały wysyłane przez dziecko, tym bardziej nauczy się ono ufać i tobie i sobie.

Bliskość z dzieckiem - warunek nr 6

Pamiętaj o wyznaczaniu granic Naucz się dbać nie tylko o potrzeby dziecka, ale także twoje i waszego związku.

Bliskość z dzieckiem - warunek nr 7

Strzeż się trenerów dzieci Nie słuchaj „mądrych” doradców, którzy lepiej niż ty wiedzą, czego trzeba dzieciom. Zaufaj sobie!