Dlaczego warto wybrać właśnie P20?

Jeśli podczas wakacji stawiasz na aktywną formę spędzania czasu z rodziną - filtry P20 to produkty dla Was. Zapewniają skuteczną ochronę skóry latem. Nie musisz się martwić o to, czy twój kosmetyk zniesie ekstremalne warunki podczas zabawy malucha w piaskownicy, czy męża nurkującego w poszukiwaniu skarbów. Wystarczy jedna aplikacja - i możecie wszyscy cieszyć się wypoczynkiem na słońcu nawet do 10 godzin!

Reklama

P20 chroni pod wodą! Twoja skóra jest pod stałą ochroną nawet w trakcie aktywności fizycznych takich jak pływanie, jazda na rowerze czy zabawy na plaży. P20 nie zmyje woda ani pot! Produkt zachowuje swoje właściwości nawet do 80 minut pod wodą.



Co wyróżnia P20?

P20 to dwukierunkowa ochrona przed promieniami UVA i UVB. Utrzymuje swoją efektywność nie tylko w czasie przebywania na słońcu, ale także później. P20 posiada udowodnione działanie aż do 10 godzin na słońcu. To co także wyróżnia P20 od podobnych produktów to również jego konsystencja. Nie jest mazista, ani tłusta, nie odczujesz dyskomfortu podczas aplikacji. Co równie ważne - nawet go nie wyczujesz - produkty P20 są bezwonne i pozbawione szkodliwych sztucznych konserwantów.

Produkty P20 są dostępne w postaci sprayu lub mleczka. Do wyboru 4 warianty faktorów: SPF15, 20, 30 lub 50 +. Dostępne w aptekach w całej Polsce.

Więcej informacji: www.p20.pl

Stosowanie produktów P20

Nakładaj P20 15 minut przed wyjściem na słońce, opalaniem czy pływaniem.

P20 15 minut przed wyjściem na słońce, opalaniem czy pływaniem. Nie nakładaj P20 na już poparzoną lub zarumienioną skórę słońcem.

P20 na już poparzoną lub zarumienioną skórę słońcem. Pamiętaj , aby nie przekraczać czasu wystawianie się na słońce dozwolonego dla twojego fototypu skóry, biorąc także pod uwagę natężenie słońca i warunki geograficzne.

, aby nie przekraczać czasu wystawianie się na słońce dozwolonego dla twojego fototypu skóry, biorąc także pod uwagę natężenie słońca i warunki geograficzne. Wyschnij zamiast wycierać się po wyjściu z wody.

zamiast wycierać się po wyjściu z wody. Nie stosuj na zranioną skórę, ani wokół oczu czy też innych błon śluzowych.

Reklama

informacja prasowa P20