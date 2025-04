Jeśli twoja sytuacja materialna na to wskazuje, a ciąża była prowadzona w odpowiedni sposób, należy ci się pomoc finansowa od państwa na okoliczność urodzenia dziecka - becikowe.

Becikowe to jednorazowa zapomoga od państwa dla rodziców i wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Jeśli urodzisz bliźnięta, dostaniesz 2000 zł, trojaczki - 3000 zł.

Do 2012 roku każda rodzina mogła liczyć na dodatkowe 1000 zł, a teraz becikowe jest świadczeniem rodzinnym podlegającym kryterium dochodowemu. W 2020 nie wprowadzono żadnych zmian w przyznawaniu becikowego.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych mówi o tym, że jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

Ważne: Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Funkcjonuje też podwójne becikowe/drugie becikowe: przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 539 zł na osobę miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).

Ponadto muszą być spełniony dodatkowe warunki:

Matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną, odbywała wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, poddawała się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym. O zaświadczenie do becikowego należy poprosić swojego lekarza, który wyda je na podstawie karty przebiegu ciąży. Osoby ubiegające się o becikowe 2020 musza być obywatelami Polski i mieszkać w Polsce lub cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce i spełniać jeden z podanych na stronie obywatel.gov.pl warunków.

Warto zorientować się w urzędzie, czy w danej gminie nie przysługuje samorządowe becikowe - niektóre z nich wspierają rodziców i oferują zapomogę niezależnie od rządowego becikowego.

Postaraj się o becikowe 2020 z głową i bądź gotowa, że w urzędzie poproszą cię o:

wniosek o becikowe (dostępny też online),

skrócony odpis aktu urodzenia (warto mieć przy sobie),

dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem - weź odpowiednią kartę pobytu,

zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży,

ew. samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego,

oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny: skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w tej kwestii.

Pamiętaj, że jeśli jesteś(cie) w trudnej sytuacji z powodu braku praw do zasiłku macierzyńskiego, to warto sprawdzić jakie należy trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek o kosiniakowe 2020.

Z gotowym plikiem dokumentów udaj się do urzędu miasta, jeśli mieszkasz w mieście, może to też być urząd gminy, jeśli mieszkasz na wsi lub MOPS. Koniecznie dowiedz się wcześniej, gdzie należy złożyć wniosek o becikowe 2020.

Wniosek i dokumenty o becikowe 2020 musisz złożyć najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat, wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

1000 zł dostaniesz tego samego miesiąca, jeśli wniosek złożysz do 10 dnia tego miesiąca, a jeśli po - wtedy spodziewaj się wypłaty do końca kolejnego miesiąca w zależności od tego, jaki rodzaj przekazania należności wybrałaś (przelew, przekaz pocztowy, kasa urzędu).

Istnieje możliwość złożenia wniosku o becikowe przez Internet, musisz mieć profil zaufany e-PUAP, pobrać i wypełnić wniosek o becikowe ze strony emp@tia (to serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

