Wyróżnia się dwa rodzaje bezsenności – przewlekłą i okresową. Na bezsenność przewlekłą, czyli brak snu trwający krócej niż 3 miesiące, cierpli około 10 proc. z nas. Z kolei bezsenność okresowa to problem, który dotyczy aż 35 proc. populacji. Z tego wynika, że ponad połowa Polaków cierpi na zaburzenia snu. Śpimy coraz krócej, a jakość naszego snu pozostawia wiele do życzenia. Co jest przyczyną?

Dlaczego nie śpimy?

Bezsenność to wciąż lekceważona przypadłość, topiona w często niedziałających lekach nasennych. Brak snu wpływa negatywnie nie tylko na nasze samopoczucie, ale też koncentrację, pamięć i zdolność podejmowania logicznych decyzji. Na niewyspanie szczególnie narzekają rodzice małych dzieci. Głównymi przyczynami bezsenności są: źle dobrane leki, uzależnienia od alkoholu, stres, a także zaburzenia psychiczne. Chorobę pogłębia długotrwały stres, zaniedbywanie higieny snu i złe radzenie sobie z niedosypianiem. Problemy psychofizjologiczne to najczęstsza przyczyna samoistnej bezsenności. Dodatkowymi czynnikami utrwalającymi bezsenność mogą być: wydłużenie czasu spędzanego w łóżku, próby wyrównywania niedoboru snu poprzez wcześniejsze kładzenie się spać lub pozostawanie dłużej w łóżku po bezsennej nocy, drzemki w ciągu dnia, rezygnacja z aktywności fizycznej, a także próby zaśnięcia na siłę i bezczynne oczekiwanie na sen.

Ostatnie badania dowodzą, że zaburzenia cyklu snu mogą być dziedziczne, zwłaszcza w przypadku kobiet. Naukowcy z Virginia Commonwealth University w Richmond przeanalizowali kwestionariusze wypełnione przez 7500 dorosłych bliźniąt. Okazało się, że to geny mogły przyczynić się do powstania choroby wśród uczestników. Jednocześnie wyniki badania wykazały większe znaczenie czynników genetycznych w występowaniu bezsenności u kobiet. Badacze odkryli również, że bezsenna noc, jak i niewystarczający czas snu utrudnia zapamiętywanie i może fałszować wspomnienia. Niewyspana osoba może wiernie opowiadać historię ze swojego życia, która tak naprawdę nigdy nie się nie zdarzyła i kompletnie nie zdawać sobie z tego sprawy. Badacze ustalili, że istnieje tzw. bezsenność subiektywna. Pacjent może mieć wrażenie, że nie śpi lub śpi o wiele krócej, niż jest w rzeczywistości. Niektóre osoby biorące udział w badaniu twierdziły, że w ogóle nie spały, mimo że badanie polisomnograficzne pokazywało co innego.



Jak walczyć z bezsennością?

O dziwo, nie należy nie walczyć, tylko spróbować odkryć jej przyczynę i zaopatrzyć się w zestaw "domowych" sposobów na lepszy sen. Na początek warto zrezygnować z drzemki w ciągu dnia – nawet jeśli może być to trudne do wykonania. Poza tym należy unikać substancji uzależniających, takich jak kofeina, nikotyna i alkohol, a także sztucznego światła pochodzącego z komputerów i telefonów. Posiłek przed snem powinien być lekkostrawny, a jednocześnie sycący. Bez względu na to, jaką metodę wybierzemy, pamiętajmy o tym, by słuchać naszego ciała i zwracać uwagę na to, co chce nam ono przekazać.

Źródło: Focus.pl