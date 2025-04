Dziecko uczy się poprzez obserwację. Nic więc dziwnego, że także wzorce relacji intymnych czerpie z przykładu swoich rodziców. Patrzy, jak traktują siebie w związku, jaki mają stosunek do swojego ciała, czy wstydzą się nagości, czy całują się przy tobie. Wszytko to przenika do dziecięcej podświadomości i tworzy jego erotyczne DNA.

Erotyczne DNA

Amerykańska seksuolog dr Erika Schwartz w swej najnowszej książce "The Intimacy Solution: Life Lessons in Sex and Love" (Sprawa intymności: życiowe lekcje seksu i miłości), dowodzi, że relacja między rodzicami ma kolosalny wpływ na postrzeganie miłości i kształtowanie seksualności dzieci, Twierdzi nawet, że istnieje coś takiego, jak erotyczne DNA, które podobnie jak "zwykłe" DNA jest kombinacją genów matki i ojca.

Seksuolog, która lata praktyki spędziła na zajmowaniu się tematem seksu, związków i intymności uważa, że związek dzieci jest wypadkową relacji jego rodziców. Jeżeli oni sami okazywali sobie czułość, nie robili z seksu tematu tabu, ich dziecko podobnie będzie zachowywało się w przyszłości. Swoją tezę Schwartz ilustruje licznymi przykładami z życia swoich pacjentów.

"Twoje erotyczne DNA to cała kolekcja instynktownych zachowań, które przekazywane są z pokolenia na pokolenia i mają wpływ na to, jakie związki tworzysz, jak postrzegasz i odczuwasz intymność" – napisała dr Schwartz.

"Jeśli nie jesteś zadowolona z sytuacji, w jakiej się znalazłaś, zrób krok w tył i spójrz na historię swojej rodziny" - radzi lekarka.

Chcąc nie chcąc kopiujesz rodziców

To, jak kochasz, kogo kochasz i jakie masz podejście do seksu, jest wypadkową wydarzeń, które miały miejsce w twoim dzieciństwie, w życiu twoich rodziców, dziadków – stwierdziła seksuolog. Czy to oznacza, że na porażki w życiu intymnym jesteśmy skazani?

Czy można się wyrwać z pułapki powtarzania błędów poprzednich pokoleń? Można, choć zdaniem Schwartz wymaga to lat pracy, terapii i ogromnej otwartości, na którą nie wszystkich stać. Zwłaszcza że rozkładanie pożycia rodziców na czynniki pierwsze dla wielu może być niekomfortowe.

Rozmowy o seksie nie są łatwe, ale mając wiedzę na temat konsekwencji ich unikania, warto przełamywać w sobie to ograniczenie. Jako rodzice dajemy przykład swojemu dziecku, a nawet więcej: kształtujemy jego charakter. Fajnie by wyrósł z niego spełniony i mądry człowiek umiejący kochać i żyć w związku z drugą osobą!

