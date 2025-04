Nie wydawaj zbyt pochopnie opinii na temat tego, jaką matką jest inna kobieta. Facebookowy wpis tej mamy dwójki dzieci powinien ci to uświadomić. Przeczytaj go!

To, co widzisz może nie być prawdą

Nie oceniaj po pozorach, a książki po okładce. Ta stara zasada jak ulał pasuje do sytuacji oceniania matek i tego, jak sobie radzą z wychowywaniem dzieci. Wypowiadanie opinii na podstawie jednorazowej sytuacji jest niesprawiedliwie, a także krzywdzące. Nie zgadza się na to Charity Beth, która ma dwójkę dzieci i w 10 zdaniach swojego postu zamknęła usta hejterom. Jej wpis ma już 800 tys. udostępnień.

"Nie rozpowiadaj nieprawdziwych informacji i nie osądzaj kobiety, która każdego dnia oddaje swoje własne życie, by żyć życiem innej istoty, która jest o wiele ważniejsza od niej. Żaden inny człowiek na świecie nie jest w stanie zrezygnować z tylu rzeczy i ofiarować tyle dziecku, co jego matka!" - napisała w poście, który opatrzyła wymownym zdjęciem.

Nie oceniaj, nawet jeżeli to widzisz

Mama opisała też 10 sytuacji, w których matki są niesłusznie osądzane lub wylewa się na nie hejt:

1. Kiedy matka mówi, że jest zmęczona, to wszystko, co miała na myśli!

2. Nie mówi, że chce porzucić syna i zapomnieć o jego istnieniu.

3. Kiedy matka mówi, że chce pobyć trochę sama, to wszystko, co ma na myśli. To nie oznacza, że żałuje macierzyństwa.

4. Kiedy matka prosi o pomoc, aby pozałatwiać sprawy, to tylko prośba. Nie oznacza, że jest niezaradna.

5. Kiedy gotuje dziecku kluski na kolację, to nie znaczy, że codziennie karmi dzieci, które nie znają warzyw i owoców, makaronem.

6. Gdy przychodzisz do domu matki i widzisz bałagan, to nie znaczy, że jest niezorganizowana.

7. Kiedy matka mówi, że chce wyjść spotkać się z przyjaciółmi, to nie znaczy, że jest nieodpowiedzialna.

8. Kiedy matka mówi, że się martwi, nie oznacza to, że jest bliska załamania lub jest tchórzem.

9. Kiedy słyszysz, jak matka krzyczy, to nie znaczy, że ciągle krzyczy na dziecko. Prawdopodobnie wcześniej 300 razy prosiła o coś normalnym tonem.

10. Kiedy widzisz nerwową matkę, na skraju szaleństwa, nie oznacza to, że jest tak codziennie.

Dla nas "w punkt". Podpisujemy się pod tą "złotą dziesiątką", a wy?

