Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Jest to piękny i radosny okres. Alergikom wiosna niestety kojarzy się z kwitnącymi roślinami i pyłkami, które powodują kaszel, katar, bóle głowy i pogorszone samopoczucie. Poznaj 3 podstawowe typy alergii oraz sposoby na walkę z nimi.

Czym jest alergia?

Alergia to reakcja organizmu na czynniki, które z reguły powinny być dla człowieka obojętne. Nieodbiegającym od normy zachowaniem jest obojętna reakcja na pyłki kwiatów czy kurz. Jeśli jednak pod ich wpływem zaczynasz nienaturalnie łzawić, kichać albo kaszleć to może oznaczać, że masz alergię. Odpowiedzialne za to są alergeny obecne np. w pokarmach, pyłkach roślin, grzybach czy kurzu. Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje alergii: wziewną, skórną i krzyżową. Sprawdź, czym się objawiają i jak z nimi skutecznie walczyć.

1. Alergie wziewne

Alergia wziewna to uczulenie na to, co znajduje się w powietrzu. Substancje uczulające dostają się do organizmu drogą inhalacyjną, czyli przez układ oddechowy.

Co może uczulać?

kurz,

pyłki drzew, traw, zbóż,

sierść zwierząt,

zarodniki grzybów pleśniowych,

pleśń.

Jakie są objawy?

katar sienny,

kichanie,

zatkany nos,

uporczywy kaszel,

łzawienie i pieczenie oczu,

alergiczny nieżyt nosa,

duszności,

ataki astmy,

swędząca wysypka.

2. Alergia skórna

Alergia skórna jest niezwykle trudnym problemem dla wielu osób, ponieważ pojawiająca się wysypka powoduje nieprzyjemne swędzenie oraz nieestetyczne zaczerwienienie, ślady, a nawet blizny.

Co może uczulać?

zwykłe podrażnienie skóry

kontakt z substancją drażniącą, na przykład proszkiem do prania, płynem do płukania, wodą toaletową, które zmieniają naturalne pH skóry i uszkadzają jej barierę ochronną.

Jakie są objawy?

wysypka w postaci łuszczących się plam koloru czerwonego,

sucha skóra,

swędzenie

łuszczenie się skóry,

słabe włosy,

wypryski,

obrzęki na skórze,

szorstkość i grubość skóry.

3. Alergie krzyżowe

Alergia krzyżowa to reakcja alergiczna, na co najmniej 2 alergeny w jednym czasie, na przykład połączona alergia pokarmowa z wziewną. Jest niezwykle trudna, ponieważ łączy ze sobą objawy obu tych uczuleń.

Jakie są objawy?

katar,

bóle brzucha,

łzawienie,

gorączka,

przekrwione spojówki.

Jak zapobiegać alergiom?

Wiosna to sezon uaktywniania się alergii, co dla wielu oznacza początek ciężkiej walki z jej objawami. Najprostszym sposobem jest ograniczenie kontaktu z alergenem. Jak więc radzić sobie z czynnikami, które występują w mieszkaniu?

1. Regularne sprzątanie

Pamiętaj, by wiosną szczególnie zadbać o porządek w swoim mieszkaniu. Jak najczęściej usuwaj zbierający się kurz. Możesz do tego użyć odkurzacza ze specjalnym filtrem HEPA oraz funkcją mycia podłogi i odkurzaczem ręcznym 3 w 1. Dzięki temu Ty się nie napracujesz, bo za jednym pociągnięciem odkurzysz i umyjesz podłogę, a Twoi kochani alergicy odetchną z ulgą.

Żeby ułatwić sobie pracę wybierz również meble, z których w łatwy sposób możesz usunąć szkodliwe zabrudzenia. Koniecznie zrezygnuj z suszonych roślin czy dywanów, które przyciągają kurz jak magnes.

2. Wietrzenie pomieszczeń

Bardzo ważne jest, by do pomieszczenia miało dostęp świeże powietrze. To dlatego postaraj się, by okna były uchylone niemal cały czas. Mieszkanie należy wietrzyć trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem, przez około 10 minut przy maksymalnie otwartym oknie.

3. Oczyszczacze powietrza

Samo wietrzenie nie wystarczy, ponieważ nie usunie to alergenów. Jednak możesz uwolnić się od ich działania dzięki oczyszczaczowi powietrza, który filtruje pyłki drzew, traw, zbóż, kurz, roztocza, sierść zwierząt i inne drobne cząstki tj. bakterie, wirusy oraz dym. Jednym z takich urządzeń, jakie znajdziesz na rynku jest oczyszczacz powietrza marki Philips AC3256, który skutecznie filtruje zanieczyszczenia powietrza (drobne cząsteczki, alergeny, bakterie i wirusy) o wielkości powyżej 0,02 mikrona. Specjalnie zaprogramowany tryb antyalergenowy jest bardziej czuły na alergeny unoszące się w powietrzu, takie jak pyłki, kurz czy złuszczony naskórek zwierząt.

Oczyszczacz powietrza jest dodatkowo prosty w obsłudze i posiada inteligentne czujniki, które mierzą i kontrolują jakość powietrza w pomieszczeniu. Ponadto blokada Healthy air protect dostarcza w odpowiednim czasie ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra.

Jakie funkcje oczyszczacza powietrza marki Philips AC3256 uznałyśmy za najlepsze?

Technologia AeraSense - zaawansowana, opatentowana technologia AeraSense, to najlepszy w swojej klasie czujnik, porównywalny do profesjonalnych czujników, który informuje w czasie rzeczywistym o poziomie cząsteczek PM2,5 (PM - pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych). AeraSense dokładniej wskazuje prawidłowy poziom jakości powietrza, dzięki czemu objawy alergii i innych problemów górnych dróg oddechowych będą łagodniejsze. Dlatego też, jest to idealny oczyszczacz powietrza dla alergików, ale i nie tylko.

- zaawansowana, opatentowana technologia AeraSense, to najlepszy w swojej klasie czujnik, porównywalny do profesjonalnych czujników, który informuje w czasie rzeczywistym o poziomie cząsteczek PM2,5 (PM - pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych). AeraSense dokładniej wskazuje prawidłowy poziom jakości powietrza, dzięki czemu objawy alergii i innych problemów górnych dróg oddechowych będą łagodniejsze. Dlatego też, jest to idealny oczyszczacz powietrza dla alergików, ale i nie tylko. VitaShield IPS - to całkowicie naturalna i bezpieczna metoda oczyszczania powietrza. Systemem filtrowania skutecznie wyłapuje gazy, bakterie, wirusy oraz drobne cząsteczki znajdujące się w powietrzu, takie jak: pyłki, kurz, roztocza, sierść zwierząt i groźne cząsteczki PM2,5, usuwając do 99,97% typowych alergenów . Likwiduje również lotne związki organiczne i nieprzyjemne zapachy. Można go wykorzystać do walki z alergenami, ale i do oczyszczenia powietrza po wielkim gotowaniu.

- to całkowicie naturalna i bezpieczna metoda oczyszczania powietrza. Systemem filtrowania skutecznie wyłapuje gazy, bakterie, wirusy oraz drobne cząsteczki znajdujące się w powietrzu, takie jak: pyłki, kurz, roztocza, sierść zwierząt i groźne cząsteczki PM2,5, . Likwiduje również lotne związki organiczne i nieprzyjemne zapachy. Można go wykorzystać do walki z alergenami, ale i do oczyszczenia powietrza po wielkim gotowaniu. Tryb antyalergenowy - dzięki tej funkcji skutecznie eliminowane są często występujące alergeny. Wielowarstwowy filtr NanoProtect Pro skutecznie oczyszcza z powietrza zanieczyszczenia i ma długi okres eksploatacji. Dzięki trybowi antyalergenowemu osoby z alergią lub innymi problemami dróg oddechowych będą mogły cieszyć się jeszcze zdrowszym i bezpiecznym dla nich powietrzem.

- dzięki tej funkcji skutecznie eliminowane są często występujące alergeny. Wielowarstwowy filtr NanoProtect Pro skutecznie oczyszcza z powietrza zanieczyszczenia i ma długi okres eksploatacji. Dzięki trybowi antyalergenowemu osoby z alergią lub innymi problemami dróg oddechowych będą mogły cieszyć się jeszcze zdrowszym i bezpiecznym dla nich powietrzem. 4-stopniowy wskaźnik kolorów - to nasza ulubiona funkcja. Wskaźnik informuje o jakości powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze wiadomo kiedy czyste powietrze wypełnia przestrzeń wokół Ciebie.

- to nasza ulubiona funkcja. Wskaźnik informuje o jakości powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze wiadomo kiedy czyste powietrze wypełnia przestrzeń wokół Ciebie. 24-godzinny cyfrowy zegar umożliwia ustawienie liczby godzin pracy urządzenia od 1 do 24. Dla osób zapracowanych taka funkcja to prawdziwy skarb. Raz na zawsze możesz zapomnieć o włączaniu i wyłączaniu oczyszczacza. Urządzenie będzie to pamiętało za Ciebie.

umożliwia ustawienie liczby godzin pracy urządzenia od 1 do 24. Dla osób zapracowanych taka funkcja to prawdziwy skarb. Raz na zawsze możesz zapomnieć o włączaniu i wyłączaniu oczyszczacza. Urządzenie będzie to pamiętało za Ciebie. Tryb automatyczny , w którym urządzenie wybiera prędkość wentylatora odpowiadającą jakości powietrza otoczenia, a Ty nie musisz o tym myśleć. Po prostu cieszysz się czystym powietrzem mieszkaniu.

, w którym urządzenie wybiera prędkość wentylatora odpowiadającą jakości powietrza otoczenia, a Ty nie musisz o tym myśleć. Po prostu cieszysz się czystym powietrzem mieszkaniu. Manualne ustawienia pozwalają na sterowanie pracą urządzenia według indywidualnych potrzeb. Dzięki spersonalizowanym funkcjom inaczej możesz oczyszczać pokój dziecka, inaczej salon albo kuchnię.

pozwalają na sterowanie pracą urządzenia według indywidualnych potrzeb. Dzięki spersonalizowanym funkcjom inaczej możesz oczyszczać pokój dziecka, inaczej salon albo kuchnię. Inteligentna kontrola świateł - w razie potrzeby można włączyć lub wyłączyć wskaźnik jakości powietrza oraz wskaźniki funkcji, co pozwala na wyłączenie diod nocą, gdy nie chcemy, aby cokolwiek zakłócało nasz sen.

- w razie potrzeby można włączyć lub wyłączyć wskaźnik jakości powietrza oraz wskaźniki funkcji, co pozwala na wyłączenie diod nocą, gdy nie chcemy, aby cokolwiek zakłócało nasz sen. Warto również podkreślić, że urządzenie ma blokadę rodzicielską i tryb nocy, dzięki czemu jest bezpieczne dla dzieci i może być używane nawet wtedy, gdy śpisz.

U osób cierpiących na alergię pyłkową, które używały oczyszczaczy powietrza Philips, można było stwierdzić mniejsze jej objawy, takie jak: kichanie, łzawienie, zaczerwienienie oczu, świąd nosa, świąd skóry, katar. Udowodnione zmniejszenie objawów alergii na pyłki traw przy użyciu oczyszczaczy Philips – testowane klinicznie przez Fundację Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF).*

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie marki Philips.

*Test kliniczny przeprowadzony na oczyszczaczach powietrza Philips przy użyciu pyłków traw, Bergmann; sierpień 2015