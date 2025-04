fot. Fotolia

Zalety ćwiczeń na emeryturze



„To nie dla mnie, mam za słabą kondycję, nigdy tego nie robiłem, jestem na to za stary lub za słaby, to nudne, muszę oszczędzać siły” – istnieje wiele powodów, żeby się nie ruszać, ale powody, żeby się ruszać, są istotniejsze. Siedzący tryb życia powoduje, że częściej odwiedzamy lekarzy i szpitale.

– Nie tylko wiek biologiczny określa stan naszego organizmu. Mamy wpływ na wiele czynników determinujących nasze zdrowie i samopoczucie. Pod tym względem aktywność fizyczna ma same zalety. Jeśli się ruszamy, to jesteśmy zdrowsi, a poza tym wyglądamy i czujemy się młodziej – mówi prof. Shlomo Noy, światowy specjalista w zakresie geriatrii, współzałożyciel Angel Care, kompleksowego centrum opieki dla seniorów powstającego we Wrocławiu.

Po schodach wchodzi się łatwiej, mięśnie i stawy pracują sprawniej, nie traci się oddechu. Regularna aktywność fizyczna to klucz dla zdrowia w każdym wieku. W przypadku seniorów nabiera jednak szczególnego znaczenia, ponieważ wraz z wiekiem rośnie ryzyko wystąpienia określonych problemów zdrowotnych. Ruch fizyczny wzmacnia odporność i wyraźnie zmniejsza ryzyko otyłości, nadciśnienia, cukrzycy czy kłopotów związanych z nadmiarem cholesterolu, a także Alzheimera i innych chorób demencyjnych.

– Warto podkreślić, że aktywność fizyczna wspomaga też pracę mózgu i jest dobra dla pamięci. Dlatego jest tak istotna dla każdego, kto chciałby jak najdłużej utrzymać niezależność. Poza tym daje dużo satysfakcji, ponieważ w przypadku seniorów trening bardzo szybko przynosi widoczne efekty – dodaje prof. Shlomo Noy.

Lubisz siebie, lubisz innych



Aktywność fizyczna bezpośrednio przekłada się na także na aktywność społeczną. Dobrze jest mieć towarzystwo w czasie codziennych spacerów, przejażdżek rowerem, a na przykład w bule sami nie zagramy. Ważne jest także to, że w kontekście sportu i rekreacji relacje nawiązują się w sposób naturalny i wiążą się z pozytywnymi emocjami.

– Regularne ćwiczenia znakomicie motywują do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi. Pozytywne relacje poprawiają samopoczucie, w takim samym stopniu 20-latkowi, jak i 80-latkowi, a poza tym dają pewność siebie i obniżają poziom stresu. Wszystko to bardzo korzystnie wpływa na nasze zdrowie, a także na poczucie szczęścia – podkreśla prof. Shlomo Noy.

5 sportów najlepszych dla seniorów



– Przed rozpoczęciem regularnych ćwiczeń warto zasięgnąć opinii lekarza, jakie rodzaje sportu będą dla nas odpowiednie. Zwłaszcza jeśli od dawna nie byliśmy fizycznie aktywni. Jednak bardzo ważne jest także to, żeby znaleźć sport dla siebie, tzn. taki, który nie tylko najlepiej odpowiada potrzebom organizmu, lecz także sprawia frajdę. To gwarantuje, że będziemy mieli z ćwiczeń przyjemność – mówi prof. Shlomo Noy.

Pływanie



Pływanie jest doskonałe dla seniorów, ponieważ buduje siłę i modeluje sylwetkę (w ciągu 30 minut spala się nawet do 350 kalorii), tylko w minimalnym stopniu obciążając stawy, mięśnie i kości. Dzięki sile wyporności wody ciężar ciała spada aż 7-krotnie. Pływanie wzmacnia zwłaszcza mięśnie pleców, ramion i nóg (pływanie na plecach również muskulaturę tułowia). Poprawia się przy tym także koordynacja praca poszczególnych grup mięśni, co bezpośrednio przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie na co dzień.

– Poza tym regularne pływanie, i to nawet 1 czy 2 razy w tygodniu, już po kilku tygodniach stabilizuje i obniża rytm serca i optymalnie poprawi ukrwienie organizmu. Dobrym pomysłem jest także tzw. aqua aerobik. Fitness na basenie wspaniale odciąża kręgosłup, wspomaga układ krwionośny, oddechowy oraz pracę mięśni, a ćwiczenia można dobrać również tak, by wspierać rehabilitację – wyjaśnia prof. Shlomo Noy.

Nordic walking



Chodzenie z kijkami angażuje nawet 90% mięśni, nie obciąża stawów tak jak zwykły marsz, a także rozwija wytrzymałość. Chodzi się we własnym tempie, a długość wyjścia można dostosować do własnych potrzeb. Poza tym aktywność na świeżym powietrzu dotlenia organizm, pozytywnie wpływając na funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego.

– Sporty wytrzymałościowe nie są problemem nawet po 70-tce, jeśli są uprawiane w odpowiedni sposób i w sprzyjających warunkach. Nordic walking ma również i tę zaletę, że wyjść można ze znajomym – dodaje prof. Shlomo Noy.

Dla seniorów wskazane jest nawet zwykłe spacerowanie bez kijków. To przecież najbardziej naturalna i najprostsza forma aktywności. Badania pokazują, że korzyści zdrowotne przynosi już 30 minut chodzenia codziennie – redukuje ryzyko chorób serca i układu krążenia, reguluje ciśnienie krwi i poziom cukru, zmniejsza ryzyko otyłości, osteoporozy i cukrzycy.

Gimnastyka



Poprawia elastyczność mięśni i stawów, a także zapobiega powstawaniu nierównowagi pomiędzy grupami mięśni. Dlatego ćwiczenia gimnastyczne bardzo korzystnie wpływają na motorykę. Dzięki niej można także uniknąć bólów pleców czy bolesnych skurczów mięśni.

– Dobry program ćwiczeń gimnastycznych obejmuje wszystkie części ciała, ale może się także skoncentrować na określonych problemach. Najważniejsza jest regularność. Ćwiczyć warto nawet codziennie, najlepiej o tej samej porze. Tym bardziej, że wystarcza już jednostka treningowa w wymiarze 15 minut dziennie – podkreśla prof. Shlomo Noy.

Dla seniorów polecany jest także aerobik przy muzyce. To nie tylko zestawy określonych ćwiczeń, pozytywnie wpływających na naszą sprawność, lecz także świetna zabawa w większym gronie. Ciekawym pomysłem może być także Tai Chi – chińska gimnastyka z charakterystycznymi płynnymi, powolnymi ruchami. Poprawia koncentrację i wytrzymałość. A także pozwala się zrelaksować i wprowadza poczucie harmonii.

Jazda na rowerze



Ma bardzo pozytywny wpływ na pracę serca i pomaga spalić nadmiarowe kalorie. Poza tym rekreacyjna jazda nie obciąża stawów. Już 10 minut jazdy ma zbawienny wpływ na pracę układu krwionośnego i poprawia pracę mięśni, 20 minut wspiera układ odpornościowy, a 50 minut przemianę materii. Poza tym jazda na rowerze daje poczucie swobody, łatwo umożliwia kontakt z przyrodą, a także odkrywanie nowych miejsc.

– Pasjonujące może być już planowanie wycieczki. Dodajmy do tego korzyści wynikające z przebywania z innymi. Jazda na rowerze to forma aktywności, która bardzo sprzyja rozmowom. Rower to świetny sposób na aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu – mówi prof. Shlomo Noy.

Istotne jest także to, że z roweru nie trzeba rezygnować w zimnych miesiącach – można się ruszać na stacjonarnym.

Bule (gra w kule)

Jedna z ulubionych towarzyskich rozrywek Francuzów, zwłaszcza wśród seniorów, dziś staje się coraz popularniejsza na świecie. To wciągająca sportowa rywalizacja, ale wymaga przede wszystkim koncentracji, a nie wysiłku fizycznego. Grając w bule, ćwiczy się koordynację i spędza się czas na świeżym powietrzu. Ta gra ma jeszcze jedną zaletę – można w nią grać prawie wszędzie, na przykład w parkowej alejce.

Źródło: materiały prasowe Angel Care