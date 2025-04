5 pomysłów na jesienny spacer!

Jesienny spacer z dzieckiem kojarzy ci się z przykrym obowiązkiem? Zobacz, jak możesz go urozmaicić! Przed wami 5 pomysłów na to, jak sprawić, by zwykły spacer stał się niezapomnianym przeżyciem.

Fot. Fotolia



Oderwanie dziecka od komputera i telewizora graniczy z cudem? Zapewnij mu rozrywkę, która zachęci go do przebywania na świeżym powietrzu! Spacer nie musi kojarzyć się z nudnym chodzeniem bez celu. Co wy na to, aby zrobić wspólnie „ptasią stołówkę”, puszczać bańki mydlane na wietrze albo żaglówki w kałużach? A może zafundujecie sobie rozrywkę umysłową i zagracie w „kółko i krzyżyk” żołędziami i kasztanami lub ze spaceru przyniesiecie piękną pamiątkę w postaci bukietu róż z liści? Możecie być pewni, że tak spędzony spacer z rodzicami, pozostanie w pamięci dziecka na bardzo długo!

5 pomysłów na niezapomniany jesienny spacer:

Karmienie ptaków

Fot. swiatnaszkolorowy.blox.pl

Podczas spaceru warto uwrażliwić dziecko na los zwierząt, które zimują w Polsce. Aby dokarmić ptaki, wystarczy zebrać trochę chleba, a zaraz znajdą się na niego chętne gołębie i wróble. Warto także stworzyć z dzieckiem karmnik dla ptaków, czyli „ptasią stołówkę”, do której można wrzucać ziarna i nasiona oraz karmę dostępną w sklepach zoologicznych. Najprostszą i najszybszą metodą na zrobienie karmnika jest wycięcie dwóch dziur w dużej, 5 litrowej, plastikowej butelce i zawieszenie jej na drzewie. Aby prawidłowo dokarmiać ptaki, należy pamiętać, że raz rozpoczętego karmienia nie można przerywać, należy kontynuować je do kwietnia, regularnie dosypując pokarm). Dzieci z radością będą obserwować ptaki, a każdy jesienno-zimowy spacer będzie dla nich prawdziwą przyjemnością.

"Kółko i krzyżyk" naturalnie

Fot. theenchantedtree.blogspot.com

Dzieci kochają zabawy i gry na świeżym powietrzu. Można chować się za drzewa, bawić w berka, grać w piłkę, a w ramach odpoczynku postawić na rozrywkę umysłową! Wystarczy znaleźć pień drzewa, parę patyczków oraz kilka kamieni, żołędzi, czy kasztanów, by zagrać w oryginalne „kółko i krzyżyk materiałami naturalnymi”. Taka gra wspaniale ćwiczy dotleniony umysł i jest świetną zabawą zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

Bańki mydlane na wietrze

Fot. Depositphotos

Bańki mydlane to tani sposób na urozmaicenie jesiennego spaceru i wykonanie fantastycznych pamiątkowych zdjęć. Wystarczy, że dziecko wyciągnie rączkę po wiatr, a rozpędzone powietrze samo wydmucha i rozgoni mydlane, kolorowe kule. Maluch może je gonić, łapać, liczyć – pomysłów na pewno mu nie zabraknie!

Puszczanie łódek w kałużach

Fot. Depositphotos

Dzieci uwielbiają skakać po kałużach. Jeśli ulewa minęła, ubierzcie kalosze dajcie się ponieść jesiennemu szaleństwu. W ramach odpoczynku, można pobawić się w wyścigi żaglówek! Wystarczy wykonać kilka różnokolorowych łódek z papieru i dmuchać ile sił w płucach. Żaglówka, która pierwsza dopłynie do drugiego końca kałuży, wygrywa! Jeśli nie wiecie, jak zrobić statek z papieru, zajrzyjcie do filmiku poniżej. To świetna zabawa!

Jak zrobić łódkę z papieru?

Bukiet z jesiennych liści

Fot. reniferu.pl

Jeśli dziecko podczas spacerów zbiera kolorowe liście, warto pokazać mu, jak z nich zrobić efektowny bukiet. Wystarczy zabrać nitkę i małe nożyczki, by spacer zamienił się w pokaz florystyczny. Z liści można wyczarować pęk liściastych różyczek!

Listki (najlepiej z klonu, topoli białej lub dębu czerwonego) powinny być elastyczne, świeże. Liść zginamy na pół i zwijamy w rulon, tworząc „pączek”. Potem składamy drugi liść na pół i przykładamy go do pączka, by stworzyć płatek. To samo robimy z kolejnym liściem. Całość związujemy nitką. Mając kilka kwiatków można stworzyć bukiet, który nie tylko będzie wspaniałą ozdobą domu, ale też pamiątką z udanego spaceru.

Bukiet z liści

