Prezenty DIY mają przewagę nad czekoladkami czy bukietem kwiatów. Te 8 pomysłów na prezenty na Dzień Babci i Dziadka wykona kilkuletnie już dziecko i będzie mieć z tego wielką frajdę, a dziadkowie - łzy wzruszenia w oczach.

Fotoksiążka, ozdobna ramka na zdjęcia lub po prostu bombonierka i kwiaty - często to rodzice decydują, co dziadkowie otrzymają w prezencie na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Skoro to jednak święto, w którym to wnuki dziękują dziadkom za ich obecność, to zaangażuj dziecko (dzieci) w stworzenie czegoś własnoręcznie.

Laurka z kwiatami z papieru na Dzień Babci



Prosty i banalny sposób na okazanie uczuć? Uwierz, że dziadkowie przechowują takie skarby, jak wycinanki z papieru swoich wnuków, pierwsze origami czy napisane na kartce litery. Warto taki papierowy kolorowy bukiet oprawić w ramkę i wręczyć dziadkom jak najcenniejszy prezent - koniecznie z dedykacją.

fot. Adobe Stock

Drzewo genealogiczne



W internecie znajdziesz sporo wzorów drzew genealogicznych i szablonów do wypełnienia, niemniej jednak wtórujemy pomysłom DIY na prezent dla babci i dziadka od początku do końca. Warto zachęcić dziecko i pomóc mu przy dużym formacie drzewa, podpisać krewnych, jeśli dziecko nie umie jeszcze samo pisać.

Możecie wykorzystać dostępne zdjęcia (w dobie Facebooka nie trudno o zdjęcia cioć i wujków), a nawet wydrukować ich więcej i stworzyć „rodzinny album”. To wzruszający prezent i mała podróż sentymentalna po latach.

fot. Adobe Stock

Kubek, talerzyk udekorowany flamastrami lub farbami

Do wykonania takich upominków potrzebujesz gładkich naczyń i specjalnych farb, które twardnieją pod wpływem ciepła (utwardza się je w piekarniku). Można je dostać w sklepach papierniczych, a kubki to koszt kilku złotych w każdym przeciętnym sklepie.

Warto zdecydować się na ciekawy wzór lub... postawić na jeden napis czy minimalistyczny motyw. Kto nie chciałby jeść śniadania z napisem „Jesteś najlepsza” lub „Najwspanialszy Dziadek”?

fot. Adobe Stock

Laurka DIY z wykorzystaniem makaronu kokardki

Makaron kokarki (farfalle) jest bardzo wdzięcznym materiałem do prac plastycznych - można pomalować go farbami, sprayem lub lakierami do paznokci (nie lada gratka dla małych dziewczynek!). Małą przeszkodą jest ich przyklejanie - tu zalecamy wykorzystanie kleju na gorąco, ale uwaga: musisz koniecznie pomóc dziecku przy tym zadaniu, by nie poparzyło się klejem.

Do tego dodaj kawałek materiału, który będzie imitował ozdobny papier i doklej wstążkę. Na pewno masz w domu jeszcze więcej ścinków, fragmentów tasiemek czy guzików, by stworzyć jeszcze więcej kolaży i trójwymiarowych laurek dla babci i dziadka.

fot. Adobe Stock

Obrazek namalowany przez dziecko oprawiony w ramkę

Pierwsze obrazki dzieci rodzice traktują jak świętość, a dziadkowie - wkładają w ramki i wieszają na ścianach niezależnie od tego, czy to udane dzieła sztuki, czy kolorowa abstrakcja.

Wykonane pastelami malunki pozostawiają niezmywalny ślad... dziecięcej rączki. To jedna z pamiątek cenniejszych, niż sam rysunek. Pozorne „bazgroły” wnuków to skarb dla dziadków.

fot. Adobe Stock

Obrazek z wykorzystaniem odcisku dłoni lub palców

To propozycja nieco personalizowana. Jeśli twoje dziecko lubi łączyć przyjemne z pożytecznym, a przy okazji się brudzić, zachęć go do stworzenia obrazka z wykorzystaniem odcisków dłoni i palców - prawda, że pomysłowe? Może cały obrazek wykonać jedynie palcami u dłoni albo u nóg - kilkulatkowi sprawi to niemałą frajdę.

fot. Adobe Stock

Wazon ze słoika DIY

Prezent dla babci i dziadka może nie kosztować nawet złotówki, a być cenny z kilku innych powodów: naucz dziecko, jak wykorzystać pozornie zbędne rzeczy w domu - pojemniki, słoiki, puszki czy nakrętki. W ten sposób mogą powstać prawdziwe eko dzieła sztuki, rzeźby - dzieciaki są dumne z takich osiągnięć, a mogą też się pochwalić wykorzystaniem czegoś pozornie niepotrzebnego. Recyckling i less waste w jednym.

fot. Adobe Stock

Prezenty, które wykonasz z dzieckiem