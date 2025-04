W większości polskich szpitali znieczulenie podaje się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mało który lekarz jednak za tę wyjątkową sytuację uważa zmęczenie kobiety, ból nie do zniesienia czy blokadę psychiczną. Tak naprawdę żadna z nas nie wie, kiedy pan doktor stwierdzi, że właśnie teraz mamy wyjątkową sytuację i bez znieczulenia się obejdzie. Z tego powodu wiele kobiet nie czuje się bezpiecznie na sali porodowej. Nie ma tu ustalonych konkretnych zasadach. Nie ma też pewności, że w razie bólu nie do wytrzymania albo przeciągającego się porodu, ktoś przyjdzie rodzącym z pomocą i zgodzi się na znieczulenie.

Reklama

Sprawdź, co kobieta powinna wiedzieć o porodzie i opiece szpitalnej!

Czy musimy tak cierpieć?



Boli? Zdaniem niektórych lekarzy tak ma być. Kobieta powinna cierpieć, bo to pozwala na świadomy poród. To podejście jest według większości kobiet chore, bo w imię czego mamy cierpieć? Przecież jest XXI wiek...

Kobieta powinna mieć prawo decydować

Każda kobieta powinna mieć prawo wyboru, czy chce rodzić ze znieczuleniem czy nie. Znieczulenie zewnątrzoponowe stosuje się od końca XIX wieku. Mamy XXI i mało która kobieta może z niego skorzystać. To absurd! Ile mamy czekać na to, żeby móc decydować o jednym z najważniejszych momentów w swoim życiu?

Fot. Fotolia

Powikłania po znieczuleniu zewnątrzoponowym są rzadkie – mniej więcej jedno na 120 tysięcy. Poza tym noworodki matek znieczulanych mają wyższą punktację Apgar. Skąd więc to ograniczenie ilości znieczuleń? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

W większości krajów kobiety mogą zażyczyć sobie znieczulenia przy porodzie i personel jest zobowiązany do jego zastosowania. W Polsce niestety wciąż o to trudno...

Dlatego jeśli spodziewasz się dziecka, najpierw wybadaj sytuację w szpitalu, w którym chcesz urodzić. Jeśli zależy ci na znieczuleniu, powiedz o tym wprost lekarzowi prowadzącemu - powinien udzielić ci wszelkich niezbędnych informacji i pokieruje cię do placówki, w której takie znieczulenie otrzymasz. Pamiętaj! Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, nie ma żadnych przeciwwskazań do jego zrobienia.

Reklama

Ograniczone prawo do cesarki? Historie tych kobiet pokazują, jakie to niebezpieczne!