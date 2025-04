fot. Fotolia

W świadomości Polaków położna w ogromnej większości przypadków kojarzona jest wyłącznie z oddziałem położniczym. Tymczasem w rzeczywistości, zakres jej obowiązków i odpowiedzialności powinien być i w wielu przypadkach jest znacznie szerszy. Fachowa pomoc i opieka położnej to nieocenione wsparcie zarówno przed jak i po porodzie. W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Położna na medal” przedstawiamy rolę i kompetencje położnej.

Reklama

Jak wygląda pierwsza wizyta położnej w domu?

Jeszcze nie tak dawno słysząc słowa „wizyta położnej” wyobrażaliśmy sobie obowiązkową wizytację w domu nowo narodzonego dziecka, w trakcie której oceniany był stan jego zdrowia oraz warunki w jakich przebywa. Tamte spotkania niewiele miały wspólnego z ciepłymi i troskliwymi oględzinami noworodka i jego rodziny. Obecnie w trakcie wizyt patronażowych położne nie koncentrują się tylko i wyłącznie na dziecku.

Swoją opieką otaczają również matkę, a w wielu przypadkach także pozostałych członków rodziny. Położne posiadają coraz większą wiedzę ekspercką, która pozwala im na kompleksową opiekę począwszy od etapu ciąży, poprzez poród, na połogu skończywszy.

"Doradzają w sprawach związanych z laktacją, odpowiednią dietą czy powrotem do aktywności fizycznej. Dzisiejsze położne wiedzą jak fachowo rozwiązywać trudne i stresujące sytuacje o podłożu emocjonalnym" – komentuje Joanna Pietrusiewicz, Prezes Fundacji Rodzić po Ludzku.

Zobacz także: Wystartowała II edycja kampanii "Położna na medal"

Jak wybrać dobrą położną?

Intensywne poszukiwania położnej zaczynają się zazwyczaj na 2-3 miesiące przed wyznaczoną datą porodu. Etap poszukiwania jest szczególnie ważny dla kobiet, które po raz pierwszy przygotowują się do porodu. Jaka zdaniem przyszłych matek powinna być idealna położna? Przede wszystkim troskliwa, otwarta, chętna do współpracy. To ona ma być dla przyszłych matek i ich nowo narodzonych dzieci gwarantem bezpieczeństwa przed, w trakcie i po porodzie.

"Od położnej oczekuje się ogromnej życzliwości i opanowania. Nawet w stresujących sytuacjach, a te dosyć często zdarzają się na salach porodowych. Ich doświadczenie, a także ciepło przekazane kobietom sprawia, że kobiety pamiętają o „swoich” położnych przez całe życie!" – mówi Joanna Pietrusiewicz.

Reklama

Głosuj na najlepszą położną!

W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej trwa konkurs na położną na medal. Nominowanie i oddawanie głosów odbywa się za pośrednictwem strony www.poloznanamedal.pl. W tym roku spośród nominowanych położnych zostaną wybrane 3 najlepsze, które uzyskają największą liczbę głosów. Dodatkowo, konkurs wyłoni 3 najlepsze położne z poszczególnych województw. Nominacje i głosy będą przyjmowane od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku.

Źródło: Materiały prasowe Heima Public Relations

Zobacz także: Położna – twój przyjaciel