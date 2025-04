Ta kobieta urodziła bez znieczulenia dziecko o wadze 5 kg! [VIDEO]

Natalie Bancroft z Waszyngtonu to prawdziwa bohaterka! Nie dość, że urodziła 5 kg dziecko siłami natury, to na dodatek zrobiła to w domu, bez znieczulenia! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia upamiętniające te chwile.