Podczas ciąży, porodu oraz połogu będziesz odczuwała różnego rodzaju skurcze macicy. Jedne nie będą bolesne, inne dadzą ci się we znaki. O tym, czemu one służą, opowiada Artur Kucharski, ginekolog-położnik z Wrocławia.

Reklama

Skurcze przedporodowe w czasie ciąży

Żaden sportowiec nie pojedzie na olimpiadę bez intensywnego treningu. Także macica musi przygotować się na wysiłek, który ją czeka. Malec rośnie, a więc włókna mięśniowe, z których jest zbudowana, rozciągają się. Gdyby nie skurcze, byłyby coraz dłuższe i coraz słabsze. Dzięki takiemu treningowi zwiększają swoją objętość i stają się silne, podobnie jak bicepsy czy mięśnie łydek dbającego o formę zawodnika.

Pierwsze skurcze pojawią się około 20. tygodnia ciąży. Ostatnie – w połogu.

Na długo przed porodem możesz poczuć dwa rodzaje skurczów:

Słabe i częste Są niebolesne (nazywa się je falami Alvareza).

Są niebolesne (nazywa się je falami Alvareza). Dłuższe i silniejsze Niebolesne i nieregularne. Przyszłe mamy opisują je jako twardnienie, napinanie się, „stawianie się” brzucha; mogą pojawić się w seriach kilka razy dziennie, ale możesz też wcale ich nie odczuwać (to skurcze Braxtona-Hicksa).

Ani jedne, ani drugie nie są jeszcze oznaką rozpoczynającego się porodu. To sygnał, że twoja macica zabrała się do treningu.

Skurcze przedporodowe przed rozwiązaniem ciąży

3 lub 4 tygodnie przed porodem zaczyna się obniżać dno macicy.

Nieregularne, odczuwane jako ciągnięcie albo pobolewanie w podbrzuszu Takie skurcze towarzyszą obniżaniu się dna macicy. Tak powinno być. Mniej więcej 2 tygodnie przed porodem twój brzuch się obniży i będzie ci łatwiej oddychać.

Takie skurcze towarzyszą obniżaniu się dna macicy. Tak powinno być. Mniej więcej 2 tygodnie przed porodem twój brzuch się obniży i będzie ci łatwiej oddychać. Przepowiadające, nadal nieregularne Takie skurcze będziesz czuła coraz częściej podczas ostatnich tygodni ciąży. Dzięki nim włókna mięśniowe macicy przegrupowują się, by dziecko mogło zostać „wypchnięte” na świat. Spowodują także ułożenie się główki dziecka w odpowiednim miejscu.

Skurcze porodowe właściwe

Skurcze regularne Ich pojawienie się oznacza, że oto nastała chwila początku porodu (I okresu), który zakończy się rozwarciem szyjki macicy. Kobiety odczuwają te skurcze np. jako silny ból przypominający miesiączkowy lub rozlewający się, który zaczyna się w okolicach kości krzyżowej. W ich trakcie macica robi się twarda. Początkowo skurcze występują, np. co 20 minut, potem co 3–5 minut.

Ich pojawienie się oznacza, że oto nastała chwila początku porodu (I okresu), który zakończy się rozwarciem szyjki macicy. Kobiety odczuwają te skurcze np. jako silny ból przypominający miesiączkowy lub rozlewający się, który zaczyna się w okolicach kości krzyżowej. W ich trakcie macica robi się twarda. Początkowo skurcze występują, np. co 20 minut, potem co 3–5 minut. Skurcze co 10 minut Gdy się pojawią, jedź do szpitala! W drugim okresie porodu (kończącym się narodzinami) będziesz czuć skurcze porodowe dużo częściej: już co 2–3 minuty.

Czy to boli? Skurcze porodowe są bolesne, ale dzięki nim dzieją się ważne rzeczy. Na tym etapie najsilniejszy i najdłuższy skurcz obejmuje dno macicy, a jego siła skierowana jest w stronę szyjki, która dzięki temu skraca się i rozwiera (rozwarcie powiększa się średnio centymetr na godzinę). Z kolei w drugim okresie porodu dziecko wypychane jest na zewnątrz, w czym pomagają też skurcze mięśni jamy brzusznej i przepony. Kiedy główka dziecka będzie już widoczna, położna każe przeć.

Skurcze powodujące odklejenie łożyska Pojawiają się, gdy malec już jest na świecie. Dzięki nim urodzisz łożysko. Będziesz tak zmęczona, że w ogóle ich nie odczujesz.

Skurcze poporodowe w okresie połogu

Skurcze przypomną o sobie także po porodzie. Sprawdź, skąd bierze się taka reakcja organizmu!

Skurcze częste i mocne Pojawią się w pierwszych dniach po porodzie, zwłaszcza podczas karmienia (wówczas wytwarza się oksytocyna, która je powoduje). Może trochę boleć, ale dzięki nim macica wróci do rozmiarów sprzed ciąży. Po ok. 3 tygodniach od porodu przestaniesz je odczuwać.

Tak przygotuj się do porodu bez nacinania!

Co spakować do szpitala na poród?

Dlaczego poród boli?

Reklama

tekst autorstwa Beaty Turskiej zamieszczony w magazynie Mamo to ja