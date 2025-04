Pierwsze skurcze pojawią się już około 20. tygodnia ciąży, ale na 3-4 tygodnie przed porodem możesz spodziewać skurczy porodowych, którym towarzyszy bólowy dyskomfort.

Jeśli przyjdzie czas na poród wiedz, że rozpoznasz skurcze porodowe od tych, które towarzyszyły ci w trakcie ciąży. Te słabsze i częste, a mało odczuwalne, to fale Alvareza.

Te dłuższe i silniejsze (ale także niebolesne i w przeciwieństwie do skurczów porodowych nieregularne) to przedporodowe skurcze Braxtona-Hicksa (przyszłe mamy opisują je jako twardnienie, napinanie się, „stawianie się” brzucha).

Ani jedne, ani drugie nie są jeszcze oznaką rozpoczynającego się porodu. To tylko sygnał, że twoja macica jest na zaawansowanym etapie przygotowania do porodu.

Na 3-4 tygodnie przed porodem zaczyna się obniżać dno macicy. Skurcze, które temu towarzyszą, są nieregularne i możesz je odczuwać jako ciągnięcie albo pobolewanie w podbrzuszu. Tak powinno być i nie musisz się niczym martwić.

Pod koniec tego okresu (zazwyczaj 2 tygodnie przed porodem) twój brzuch wyraźnie się obniży i będzie ci łatwiej oddychać. To jedne z objawów porodu.

Pojawienie się regularnych skurczy porodowych oznacza, że rozpoczął się I okres porodu, który zakończy się pełnym rozwarciem szyjki macicy. Najczęściej kobiety odczuwają:

silne bóle podbrzusza przypominające ból podczas miesiączki,

silny rozlewający się ból, który zaczyna się w okolicach kości krzyżowej,

twardnienie brzucha (macicy),

bóle w okolicy lędźwiowej do tego stopnia, że zmiana pozycji już nie pomaga.

Skurcze porodowe są bolesne. Na tym etapie najsilniejszy i najdłuższy skurcz obejmuje dno macicy, a jego siła skierowana jest w stronę szyjki, która dzięki temu skraca się i rozwiera (rozwarcie powiększa się średnio centymetr na godzinę, a u kobiet, które już wcześniej rodziły, znacznie szybciej).

Początkowo skurcze występują rzadko, np. co 20 minut, potem coraz częściej (pod koniec pierwszego okresu co 3–5 minut). Gdy pojawiają się co 10 minut, musisz jechać do szpitala. W II okresie porodu będziesz je czuć dużo częściej: już co 2–3 minuty.

W trakcie porodu, kiedy akcja np. nie przebiega względnie szybko i kobieta jest bardzo zmęczona, może zdecydować się na znieczulenie zewnątrzoponowe, które pozwala jej odpocząć i nabrać sił, kiedy nastąpi okres parcia.

Dziecko wypychane jest na zewnątrz, w czym pomagają także skurcze wszystkich mięśni jamy brzusznej i przepony. Kiedy czubek główki dziecka będzie widoczny, należy przeć. Gdy malec jest już na świecie, pojawiają się skurcze powodujące odklejenie się i urodzenie łożyska.

Skurcze przypomną o sobie także po porodzie. W pierwszych dniach będą dość częste i mocne, zwłaszcza podczas karmienia piersią (wówczas wytwarza się oksytocyna, która je powoduje). Może trochę boleć, ale dzięki nim twoja macica „zwinie się” (wróci do rozmiarów sprzed ciąży). Po 2-3 tygodniach od porodu przestaniesz je w ogóle odczuwać.

