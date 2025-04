Każda przyszła mama przygotowuje się do chwili narodzin dziecka - chodzi do szkoły rodzenia, czyta mnóstwo książek, rozmawia z przyjaciółkami, które są już po pierwszym porodzie. Większość z nas myśli, że wszystko już wie i nic nie jest w stanie nas zaskoczyć...

Jak się okazuje, istnieje wiele tajemnic dotyczących naszego ciała, które mogą dać o sobie znać właśnie po porodzie. W tym czasie organizm kobiety jest na skraju wyczerpania i tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zareaguje.

Taką zaskakującą sytuację opisała Rebecca Gruber, mama dwójki chłopców. Kobieta ta doświadczyła po porodzie bardzo silnych dreszczy, które porównała do ataku epilepsji. I - jak sama opisuje - nie miała pojęcia, że coś takiego może się pojawić!