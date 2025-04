Siedem tygodni po porodzie. Wczoraj próbowałam kochać się z mężem po raz pierwszy od tego czasu. Prawie nic nie czułam, mąż także! Jestem przerażona, czy to tak zostanie?.

To tylko jeden z wielu wpisów młodych matek na popularnym forum dla kobiet. Wiele z nich narzeka na brak czucia w pochwie po porodzie, co utrudnia lub nawet uniemożliwia osiągniecie pełni satysfakcji seksualnej młodej mamie oraz jej partnerowi. Dlaczego tak się dzieje?

Co może mieć wpływ na brak czucia w pochwie po porodzie?

Na rozmiar pochwy kobiety po porodzie ma wpływ kilka czynników. Przede wszystkim istotna jest wielkość dziecka, które przeszło przez kanał rodny oraz czas trwania porodu. Duże dziecko oraz wielogodzinny poród powodują więcej uszkodzeń pochwy i wydłużają czas gojenia. Poza tym wpływ na rozmiar waginy po porodzie mają także zmiany hormonalne. Kobieta karmiąc piersią, wytwarza mniej estrogenów, które są odpowiedzialne m.in. za elastyczność ścianek pochwy. Z reguły pochwa powinna samoczynnie wrócić do swojego kształtu po sześciu tygodniach od porodu. Wiele kobiet skarży się jednak na brak czucia w pochwie po porodzie.

Jak dbać o pochwę po porodzie?

Zaciskanie mięśni

Musisz pamiętać, że pochwa zbudowana jest z mięśni, które wymagają ćwiczeń. Chodzi przede wszystkim o tzw. mięśnie Kegla. Dzięki ćwiczeniom mięśnie stają się bardziej elastyczne, zapobiegają opuszczaniu się narządów i sprawiają, że wagina szybciej wraca do swojego naturalnego kształtu. Jak to się robi? Ćwiczenie polega na zaciskaniu pochwy na ok. 5-10 sekund i powtarzaniu tej czynności w krótkim odstępie czasu 20-30 razy rano i wieczorem. Pierwsze efekty powinny być widoczne po ok. 2 miesiącach regularnych ćwiczeń.

Kulki gejszy

Innym sposobem na ćwiczenie mięśni pochwy jest stosowanie kulek waginalnych, zwanych także kulkami gejszy. Gadżet ten składa się zazwyczaj z dwóch kulek, w których znajdują się mniejsze, ale cięższe kulki. Mechanizm działania polega na mikrodrganiach, w które wprowadzane są ciężkie kulki wewnątrz przedmiotu. Wywołane w ten sposób wibracje stymulują mięśnie pochwy do pracy.

Mikrodrgania powstają w wyniku ruchu ciała kobiety, dlatego też wystarczy wprowadzić kulki do pochwy i „być w ruchu”, czyli np. wybrać się na spacer, trening fitness czy tańce. Trening z kulkami waginalnymi rozpoczyna się od kilkunastu minut dziennie, a po przyzwyczajeniu się do gadżetu może trwać nawet 2 godziny. Kulki dzięki wibracjom wywołują zaciskanie się mięśni Kegla, co prowadzi do ich wzmocnienia i większej elastyczności, a tym samym przyspieszają powrót pochwy do naturalnych rozmiarów i niwelują brak czucia w pochwie po porodzie.

Należy jednak pamiętać o pewnych zasadach korzystania z kulek waginalnych. Przede wszystkim trzeba dobrać właściwą dla siebie wielkość kuleczek. Osoby początkujące mogą zacząć od kulek pojedynczych. Aby wprowadzić kulki do pochwy, należy je przedtem nawilżyć odpowiednim lubrykantem. Najbezpieczniejsze są lubrykanty na bazie wody. Po użyciu kuleczek trzeba je również dokładnie umyć ciepłą wodą oraz płynem do higieny intymnej.

A co, jeśli mimo ćwiczeń seks po porodzie nadal nie daje przyjemności?

Dla kobiet niezadowolonych z braku czucia w pochwie po porodzie ostatnią deską ratunku jest operacja plastyczna. Plastyka pochwy, czyli tzw. waginoplastyka to zabieg trwający od 30 do 90 minut, polegający na zbliżeniu do siebie mięśni pochwy. Koszt operacji to ok. 3-4 tys zł (zabiegu nie refunduje NFZ). W wyniku operacji pochwa staje się węższa, co znacząco poprawia jakość współżycia.

Konsultacja merytoryczna artykułu: Robert Strzelecki, salon erotyczny Refform Fetish Store/ah. Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.04.2012 na zlecenie Edipresse

