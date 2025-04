Lekarze mówią o przedwczesnym porodzie, kiedy dziecko przychodzi na świat między 22. a ukończonym 36. tygodniem ciąży. W dużej mierze na przedwczesny poród ma wpływ styl życia mamy. Dowiedz się, co możesz, a czego nie powinnaś robić, by smyk nie urodził zbyt szybko!

1. Infekcje miejsc intymnych mogą spowodować, że poród zacznie się wcześniej

PRAWDA Infekcje grzybicze nie są bardzo groźne dla zdrowia mamy czy dziecka, co oczywiście nie znaczy, że nie trzeba ich leczyć. Bardziej niebezpieczne – ponieważ mogą właśnie prowadzić do przedwczesnego porodu – są infekcje bakteryjne oraz układu moczowego. I jedne,

i drugie są powszechne – ma z nimi kłopot ponad 40% kobiet.

ZAPAMIĘTAJ Jeśli zauważysz, że wydzielina z pochwy zmieniła zapach lub wygląd, koniecznie powiedz o tym ginekologowi prowadzącemu ciążę. Umów się jak najszybciej na wizytę także wtedy, kiedy czujesz pieczenie podczas oddawania moczu.

2. Będąc w ciąży z drugim dzieckiem, pierwsze trzeba odstawić od piersi

PRAWDA/MIT Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, nie trzeba przerywać karmienia naturalnego. Dopiero gdy lekarz uzna, że ciąża z jakichś powodów jest zagrożona, może zalecić odstawienie od piersi starszego malca. Dlaczego? Podczas karmienia przysadka mózgowa uwalnia oksytocynę, która pobudza macicę do skurczów, a te mogą wywołać wcześniejszy poród.

ZAPAMIĘTAJ Jest bardzo prawdopodobne, że dziecko, które karmisz naturalnie, samo zrezygnuje z piersi. Pod wpływem hormonów ciążowych mleko zmienia nieco smak.

3. Długa praca przy komputerze jest szkodliwa dla malca w brzuchu

MIT Zdecydowanie możesz pracować na komputerze. Długie przesiadywanie przed ekranem może jednak powodować bóle kręgosłupa i ogólne zmęczenie. Dlatego staraj się robić sobie częste przerwy.

ZAPAMIĘTAJ Jeżeli to jest możliwe, poproś o zmianę komputera na laptop – łatwiej ci będzie znaleźć wygodną pozycję do pracy.

4. Nawet kobieta, która ma niezagrożoną ciążę, musi unikać wysiłku fizycznego

MIT Jeśli przed ciążą regularnie się ruszałaś, nic nie stoi na przeszkodzie, byś nadal była aktywna fizycznie. Pamiętaj jednak o zasadzie, która cię obowiązuje: przyszła mama gimnastykuje się dla przyjemności i zaprzestaje wysiłku, gdy czuje, że jest zbyt intensywny.

ZAPAMIĘTAJ Nie myl aktywności fizycznej, np. spacerów czy pływania, z dźwiganiem ciężarów. Gdy próbujesz podnieść coś ciężkiego, napinają się mięśnie brzucha, przepona „zjeżdża” w dół i obniża się macica – tak samo jak podczas parcia, a to może grozić przedwczesnym porodem.

5. Życie w stresie zagraża ciąży

PRAWDA Stres to jeden z naj­groźniejszych wrogów przyszłej mamy. Przewlekły może nawet spowodować przedwczesny poród. W czasie stresu uwalnia się adrenalina – hormon, który może powodować skurcze macicy.

ZAPAMIĘTAJ W miarę możliwości unikaj konfliktów i codziennie znajdź czas tylko dla siebie.

6. Oczekując dziecka, trzeba unikać kotów, bo roznoszą toksoplazmozę

MIT Jeśli miałaś lub masz kota, pewnie jesteś już na nią uodporniona i w trakcie ciąży powinnaś po prostu unikać styczności z odchodami kocimi (ktoś inny powinien czyścić kuwetę). Nie jest to jednak jedyne źródło toksoplazmozy – aż 90% zachorowań spowodowane jest nieprzestrzeganiem zasad higieny.

ZAPAMIĘTAJ Częste mycie rąk, unikanie surowego mięsa, skorupiaków, jajek i niepasteryzowanego mleka jest skuteczną ochroną przed toksoplazmozą. Dokładnie myj warzywa i owoce.

7. Opryszczka na ustach może spowodować wcześniejszy poród

PRAWDA/MIT Jest w tym ziarno prawdy. Po pierwsze, opryszczkę na ustach wywołuje wirus HSV-1, a tę na narządach płciowych – wirus HSV-2. Jeśli będziesz często myć ręce i używać oddzielnego ręcznika do twarzy – nie przeniesiesz wirusa. Najważniejsze tak naprawdę jest to, czy opryszczka wystąpiła po raz pierwszy – to pierwotne zakażenie jest najgroźniejsze dla dziecka i może wywołać wcześniejszy poród.

ZAPAMIĘTAJ Jeżeli w ciąży opryszczka dopadnie cię po raz pierwszy (zakażenie pierwotne), zgłoś się do lekarza. Musisz przyjąć serię leków antywirusowych. Twoja ciąża będzie ciążą wysokiego ryzyka.

8. W ostatnich miesiącach zdrowej ciąży lepiej unikać seksu, bo przyśpiesza poród

MIT W trakcie orgazmu wydziela się oksytocyna (czyli hormon wywołujący i podtrzymujący akcję porodową), ale nie jest jej aż tak dużo, by wywołała poród przed czasem. Co innego, kiedy kobieta jest już po terminie, wtedy współżycie rzeczywiście może przyśpieszyć poród.

ZAPAMIĘTAJ Wybieraj pozycje, w których brzuch nie jest uciśnięty.

na podstawie tekstu Joanny Karwat/Będę mamą