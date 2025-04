Poziom hormonu Hcg po porodzie

13 marca tego roku urodziłam córeczkę. Pierwszą miesiączkę dostałam 22 kwietnia, jednak następna nie pojawiła się. Zrobiłam test ciążowy i druga kreska pojawiła się po ok. 3 minutach jednak była bardzo jasna. Czy jestem w ciąży? A może mój organizm nie oczyścił się jeszcze z hormonów po porodzie?

Marta

Hormon Hcg, którego poziom bada się wykonując test ciążowy już kilka tygodni po porodzie nie jest wykrywalny, a jego stężenie we krwi jest niskie. A w pani przypadku to już prawie 12 tygodni po porodzie, więc to raczej nie pozostałość hormonu Hcg. Proszę powtórzyć test ciążowy.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna