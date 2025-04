Na czym polega poród w wodzie?

Powinnaś wiedzieć, że poród w wodzie to nie to samo co do wody. Ten pierwszy polega na tym, że przebywasz w wannie przez pierwszy okres porodu od momentu, gdy rozwarcie szyjki macicy osiągnie 5 cm (wcześniej to może powodować zanik akcji porodowej), a na okres parcia przenosisz się na łóżko porodowe.

Poród do wody wygląda inaczej. Parcie odbywa się w wodzie, dziecko przychodzi na świat w wannie i przebywa pod wodą jeszcze przez kilkanaście sekund. Gdy zaczyna silniej poruszać główką, jest delikatnie wynurzane. Odcięcie pępowiny następuje również pod wodą. Poród

do wody musi odbywać się w dużej wannie, która umożliwia przybranie dowolnej pozycji. Woda powinna mieć 37°C (taką temperaturę mają wody płodowe). Przez cały czas trwania porodu jesteś podłączona do KTG, który monitoruje czynność serca rodzącego się maluszka.

Kto może skorzystać z takiej formy porodu?

Jeśli bardzo boisz się rodzić i masz niski próg bólu. Poród w wodzie mniej boli i jest zwykle krótszy od tego na sali porodowej.

Komu odradzamy poród w wodzie?

Jeżeli w czasie ciąży miałaś krwawienia, łożysko przodujące, dziecko ułożone jest nieprawidłowo – nie możesz rodzić do wody. Podobnie gdy chorujesz na nadciśnienie, anemię, choroby układu krążenia, choroby skórne albo złapałaś infekcję.

Jak przygotować się do porodu w wodzie?

Szpitali wyposażonych w wannę do porodu wodnego wciąż jest w Polsce niewiele. Musisz zatem zorientować się, gdzie jest taka placówka. Możesz poprosić w sekretariacie o numery telefonów do położnych, z którymi można umówić się na indywidualną opiekę (ok. 800–1000 zł). To da ci pewność, że zostaniesz przyjęta na oddział.

Plusy: Mniej męczysz się przy porodzie, bo woda łagodzi skurcze i uśmierza ból porodowy. Rozluźnienie mięśni powoduje, że zwykle nie trzeba nacinać krocza, a otarcia śluzówki dróg rodnych są minimalne. Poród do wody to też dobre rozwiązanie dla dziecka: w łagodny sposób przechodzi z wody (w macicy) do wody (w wannie).

Minusy: Można w ten sposób rodzić tylko w niektórych szpitalach. Podczas porodu do wody wzrasta nieco ryzyko wystąpienia infekcji (u dziecka

i u mamy), bo istnieje niewielkie zagrożenie, że wanna nie była zdezynfekowana.

napisane na podstawie tekstu Łucji Tolak/Będę mamą