Jeżeli nie ma przeciwwskazań, a ciąża przebiegała bezproblemowo, warto zastanowić się nad porodem w wodzie. Woda wykazuje bowiem łagodne działanie przeciwbólowe. Różnorodne bóle i dolegliwości w trakcie ciąży, zdecydowanie zmniejszają się po zanurzeniu w ciepłej wodzie. Dzieje się tak dlatego, że woda dzięki działaniu wypierającemu, zmniejsza dodatkową masę ciała i łagodzi uczucie ucisku.

Poród w wodzie - co musisz o nim wiedzieć

Poród w wodzie staje się coraz popularniejszy: ciepła woda działa rozluźniająco na rodzącą kobietę i obniża stres. Basen w którym znajduje się rodząca kobieta, daje możliwość przyjmowania różnych pozycji ciała podczas samego porodu i dodatkowo umożliwia łagodne ćwiczenia fizyczne. Dzięki temu rozwiązaniu przyszła mama może sama zdecydować, która pozycja jest dla niej najwygodniejsza: siedzenie w kucki, klęczenie, siedzenie lub leżenie przy brzegu basenu. W ten sposób można także wykonywać ćwiczenia zmniejszające ból pleców, które przyszła mama poznała podczas zajęć w szkole rodzenia.

Temperatura wody musi być przyjemna dla rodzącej, zazwyczaj im bardziej zaawansowany poród, tym chłodniejsza woda będzie kobiecie potrzebna. Zbyt wysoka temperatura wody może mieć negatywny wpływ na matkę, a co za tym idzie, także na dziecko. Przegrzanie matki może prowadzić do tachykardii płodu, a w jej następstwie do niedotlenienia. Zasolenie nie jest traktowane jako konieczność i poród równie dobrze może się odbyć w zwykłej, czystej wodzie z kranu. Ze względu na inny mechanizm pierwszego oddechu, zaleca się opóźnienie oceny wg skali Apgar o 1 minutę.

Czy należy się bać porodu w wodzie?

Wielu rodziców obawia się porodu w wodzie i potencjalnego zachłyśnięcia się wodą przez dziecko, tymczasem istnieje szereg mechanizmów chroniących noworodka przed odetchnięciem pod wodą, a tym samym zachłyśnięciem. Należą do nich:

uwarunkowania hormonalne płodu,

bezdech i odruch połykania, jako następstwo chwilowego, fizjologicznego niedotlenienia związanego z porodem,

umiejętność rozpoznawania przez noworodka płynu, w jakim się znajduje i związany z tym odruch nurkowania,

różnice stężeń między płynem płucnym a wodą,

zachowane krążenie łożyskowe.

Jest niewiele sytuacji, w których poród w wodzie byłby niewskazany. W trakcie porodu w wodzie nie ma konieczności ścisłego monitorowania matki lub dziecka. Nie każdy poród może zakończyć się w wodzie, ale warto korzystać z możliwości przebywania w basenie podczas I czy też II okresu porodu.

Przeciwwskazania do porodu w wodzie

W I okresie porodu:

gorączka u matki powyżej 38°C lub podejrzenie infekcji,

nieleczona infekcja dróg rodnych,

choroby nerek i ich niewydolność,

choroby skóry,

zapalenie błon płodowych,

zaburzenia w tętnie płodu i wynikająca z tego konieczność ciągłego monitoringu,

zakrzepica w obrębie miednicy,

krwawienie z dróg rodnych,

ciąża mnoga.

W II okresie porodu także:

nieprawidłowe ułożenie płodu,

zielony płyn owodniowy,

poród przedwczesny.

Poród w wodzie - zalety

Łatwiej się poruszać i zmieniać pozycje ze względu na działanie siły wyporu,

kobieta ma więcej energii w wodzie,

reguluje również ciśnienie tętnicze,

ruch i drgania wody wspomagają przepływ krwi poprzez stymulację przepływu w naczyniach limfatycznych,

nieznacznie rozszerza naczynia skórne, a to polepsza przepływ we wszystkich naczyniach krwionośnych,

dobroczynnie działa na tkanki krocza: jest mniejszy odsetek urazów krocza i nacięć krocza,

I okres porodu jest w wodzie krótszy,

uelastycznia tkanki macicy, powodując łatwiejsze jej rozwieranie,

pod wpływem przyjemnie ciepłej wody, rozszerza się szyjka macicy i rozluźniają się mięśnie dna miednicy, jednocześnie ułatwiając przyjście dziecku na świat,

traci się mniej krwi,

Zalety porodu w wodzie dla dziecka

Poród do wody daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu, bo woda jest znanym mu środowiskiem. Poród w wodzie jest krótszy, daje swobodę ruchów, minimalizuje szok. W wodzie dotyk jest delikatniejszy, a światło i dźwięk - stłumione. Woda również chroni błony płodowe, które często pękają później, a to chroni dziecko przed infekcją.

Noworodek urodzony w wodzie, nie odczuwa nagłej zmiany środowiska. Po trudach związanych z porodem, maluszek jeszcze przez chwilę może cieszyć się znajomym otoczeniem wody. Dopiero następny etap to poznanie suchej przestrzeni i oddychanie powietrzem.

Dzieci urodzone w wodzie mają taką samą lub lepszą punktację w skali Apgar oraz pH krwi pępowinowej. Niemowlaki wykazują też dobre napięcie mięśniowe, koordynację, a w konsekwencji lepszy rozwój ruchowy.

Wady porodu w wodzie

Brak możliwości stałego monitoringu za pomocą kardiotokografu (KTG),

większe ryzyko infekcji okołoporodowej,

utrudniony dostęp położnej czy lekarza do kobiety,

opóźniony czas interwencji lekarskiej, jeśli oczywiście jest konieczna.

Najważniejsze zalecenia odnośnie porodu w wodzie

Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję, że chcesz rodzić w wodzie, powinnaś być świadoma wszystkich wynikających z tego korzyści i zagrożeń. Z pewnością będziesz mogła omówić wątpliwości z doświadczoną, przeszkoloną położną.

Z związku z tym, że porody w wodzie są nową metodą, niewiele jest badań, które mówiłyby o korzystnym lub niekorzystnym działaniu. Jeżeli zdecydowałaś się na poród w wodzie, twój wybór będzie musiał być wcześniej skonsultowany z położną i lekarzem. Pamiętaj jednak, że występują stany, w których taki poród jest przeciwwskazaniem.

Najważniejsze przy porodzie w wodzie jest jednak zmniejszenie bólu, dzięki czemu nie będziesz musiała stosować żadnych środków przeciwbólowych (stąd też nazwa znieczulenie wodne). Jedynym znieczuleniem, które możesz otrzymać w wodzie jest podtlenek azotu z tlenem. Ok. 10% matek rodzących przerywa poród w wodzie, aby przyjąć środki przeciwbólowe.

Kryteria, które musisz spełnić przed porodem w wodzie

Zanim zdecydujesz się na poród w wodzie, musisz spełnić kilka warunków, by twój lekarz wyraził na niego zgodę. Najważniejsze z nich to:

twoja ciąża musi być pojedyncza,

wiek ciąży musi wynosić 37-42 tygodnie (porody przedwczesne i ciąże przenoszone mogą spowodować komplikacje),

dziecko nie może być ułożone pośladkowo,

wcześniejsze porody powinny się odbyć drogami natury,

przebyte wcześniej cesarskie cięcia są przeciwwskazaniem do porodu w wodzie,

nie powinnaś mieć nadwagi,

nie cierpisz na anemię,

nie chorujesz na cukrzycę,

twoje wyniki badań w kierunku zapalenia wirusowego wątroby typu B i C, a także zakażenia wirusem HIV powinny być ujemne.

Jak się przygotować do porodu w wodzie

Wiele szpitali ma w swojej ofercie poród wodny i jest on nieodpłatny. Podejmując decyzję urodzenia dziecka w wodzie w domu, musisz być świadoma korzyści i przeciwwskazań swojej decyzji, a także spełniać kryteria przedstawione przez położną lub twojego lekarza. Jeżeli omówisz już wszystkie kwestie i swoje wątpliwości dotyczące takiego rozwiązania, możesz rozpocząć przygotowania do porodu w wodzie. Najważniejsze z nich to:

Pamiętaj o wygodnej, lekkiej odzieży, np. kaftanie.

Przygotowanie wanny lub nadmuchiwanego basenu. Ważne jest, by były one dostatecznie duże, abyś mogła bez problemu wyciągnąć się podczas porodu, przekręcać i zmieniać pozycję. Coraz więcej szpitali położniczych, dysponuje salami do porodów w wodzie.

Woda powinna mieć temperaturę 36,0 – 37,5 ° C i sięgać do wysokości klatki piersiowej, gdy się w niej zanurzysz.

i sięgać do wysokości klatki piersiowej, gdy się w niej zanurzysz. W pomieszczeniu powinny znaleźć się maty i wykładziny antypoślizgowe, łóżko lub materac, gdyby porodu nie można było dokończyć w wodzie.

łóżko lub materac, gdyby porodu nie można było dokończyć w wodzie. Przygotuj odpowiednią ilość ręczników.

Postaraj się także o częste zmienianie zabrudzonej wody. Jeżeli nie masz takiej możliwości, przygotuj duże sito kuchenne w celu wybrania z basenu lub wanny zanieczyszczeń w postaci kału, który możesz wydalić podczas trwania porodu.

Dbając o wygodę podczas porodu, warto zaopatrzyć się w wodoodporną poduszkę w celu podparcia szyi.

