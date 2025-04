Fot. Fotolia

Poród to wydarzenie, w którego centrum jest kobieta. To ona przez dziewięć miesięcy nosiła w sobie małego człowieka i ona teraz staje przed wielkim wyzwaniem wydania go na świat. Nie sposób opowiedzieć tego, jak trudna i wymagająca to rola. I jakie nieopisane szczęście, gdy ich oczy spotykają się po raz pierwszy. Matka i jej dziecko.

Tata - na sali porodowej czy za drzwiami?

Cichym – często nawet bardzo cichym – bohaterem tych chwil jest tata. Robi co w jego mocy, by wesprzeć rodzącą:

masuje obolałe plecy,

robi zimne okłady na rozpalone czoło,

stara się rozbawić,

mówi, że jest dzielna i że już naprawdę niedługo.

I cierpi razem z nią, bo wie, że nie jest w stanie odjąć jej choć odrobiny bólu, od którego zaczyna się każde nowe życie. Wyrywa więc włosy z głowy, pyta personel szpitala czy nie mógłby jeszcze czegoś zrobić, ociera bezsilne łzy gdy nikt nie widzi. Coraz więcej par decyduje się na poród rodzinny.

"Nawet wtedy, gdy pary postanawiają, że tata nie będzie uczestniczył w ostatniej fazie porodu, świadomość, że czeka za drzwiami dodaje rodzącym otuchy i siły. To bardzo ważne, żeby w tej jedynej w swoim rodzaju chwili była z nami ukochana osoba" – mówi Paula Buszkiewicz, naczelna położna w Szpitalu Ujastek.

Na bycie ojcem składa się nie tyle asystowanie w ważnych chwilach, jak poród, urodziny, pierwsze kroki czy niedzielne wycieczki, ale właśnie szara codzienność. Wspólne śniadanie, robione razem samoloty z papieru, pogawędki przed snem, wiązanie butów, ocieranie łez po rozbitym kolanie.

Poród rodzinny - tak czy nie?

"Cieszę się widząc ojców opiekujących się rodzącymi podczas porodu. To taki symboliczny początek, przez który mężczyźni chcą powiedzieć przychodzącym na świat dzieciom: „cześć, to ja, twój tata, będę obok ciebie całe życie”. Dzisiejszy świat potrzebuje odważnych ojców, którzy nie zostawią wychowania wyłącznie kobietom.

Pamiętajmy, że jesteśmy świetnymi nauczycielami odwagi, radzenia sobie z trudnościami czy współpracy z innymi. Nie rezygnujmy z tej funkcji. I nas może ona wiele nauczyć" – mówi dr Sylwia Koryga-Wszołek, ginekolog położnik.

