Poród kleszczowy brzmi złowrogo i nie bez powodu wiele przyszłych mam się go obawia. Poród przy pomocy metalowych kleszczy przypominających wygięte łyżki, nie należy do przyjemności - lekarz zazwyczaj robi co w jego mocy, by do niego nie doszło. Może tak się stać tylko w II okresie porodu, gdy głowa dziecka znajduje się już w kanale rodnym, a wykonanie cesarskiego cięcia jest niemożliwe.

Poród kleszczowy - na czym polega

To poród wspomagany metalowymi kleszczami, których wielkość zależy od kształtu główki już rodzącego się dziecka. Podczas parcia i skurczu, lekarz chwyta główkę malucha, końcówki spina odpowiednim zamkiem i w trakcie skurczu delikatnie ciągnie ją w dół, wspomagając w ten sposób poród. Ważne jest, aby użyć kleszczy przy pełnym rozwarciu oraz dobrym ułożeniu główki noworodka.

Kleszcze są ściągane z główki dziecka, kiedy ta jest już na zewnątrz. Poród kleszczowy odbywa się w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub miejscowym. Kobieta musi ściśle współpracować z zespołem medycznym - najmniejszy błąd może doprowadzić do tragedii.

Kiedy konieczny jest poród kleszczowy

Lekarz może zadecydować o konieczności porodu kleszczowego w wyjątkowych sytuacjach:

poród bardzo się przedłuża i stanowi zagrożenie dla życia matki,

istnieje zagrożenie niedotlenienia dziecka (zamartwicy),

pępowina wypadła podczas porodu,

niemożność efektywnego parcia i wyczerpanie,

przedwczesne odklejenie się łożyska,

akcja serca dziecka jest nieprawidłowa,

pojawiły się zielone wody płodowe,

konieczne jest zabiegowe zakończenie porodu np. poprzez cesarskie cięcie, ale jest już za późno, brakuje miejsc lub lekarzy do tej operacji (zdarza się to przy dużym obłożeniu w szpitalach).

Możliwe konsekwencje i skutki porodu kleszczowego

Ingerencja kleszczy pozostawia trwałe lub mniej trwałe ślady - mogą być widoczne, a mogą pokazać się dopiero po jakimś czasie. Poród kleszczowy nie jest zalecany i coraz częściej się od niego odchodzi właśnie z powodu potencjalnych skutków ubocznych porodu kleszczowego dla dziecka:

odkształceń na główce dziecka,

pęknięcia kości czaszkowej,

krwiaków wewnątrzczaszkowych,

uszkodzenia nerwów twarzowych, prowadzących do zaburzeń mimiki,

problemów rozwojowych, neurologicznych,

porażenia splotu ramiennego,

zwiększonego ryzyka wystąpienia ADHD,

zwiększonego ryzyka wystąpienia dziecięcego porażenia mózgowego.

Dziecko urodzone poprzez wspomaganie porodu kleszczami, powinno być pod ścisłą kontrolą pediatry. Daje to też silne wskazania do konsultacji z neurologiem.

Skutku uboczne porodu kleszczowego dla kobiety

ew. uszkodzenie zwieraczy, co jest konsekwencją nietrzymania moczu,

ryzyko infekcji (rana po porodzie kleszczowym jest większa, niż po nacięciu krocza),

dłuższa rekonwalescencja, silniejszy ból i dłuższe gojenie się krocza po porodzie.

Źle przeprowadzony poród kleszczowy może stanowić powód do dochodzenia swoich praw i wnoszenia o odszkodowanie. Niemniej jednak trzeba mieć na względzie, że jest to zabieg występujący coraz rzadziej.

