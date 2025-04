Położenie miednicowe dziecka oznacza, że maluch leży w brzuchu mamy poprzecznie lub skośnie. Ok. 3-5% dzieci nie układa się główkowo do porodu, tylko np. „siedzi po turecku” pupą w dół. Poród przy ułożeniu miednicowym nastręcza trudności - dziecko możne zmienić pozycję, a w najgorszym momencie nagłe cesarskie cięcie jest niemożliwe.

Reklama

Co to jest położenie miednicowe

Położenie miednicowe występuje dość rzadko, gdy do 34. tygodnia ciąży maluch zazwyczaj obraca się głową w dół do porodu - takie ułożenie nazywamy ułożeniem główkowym i jest ono wzorcowe. Położenie miednicowe występuje wtedy, gdy dziecko nie obróciło się (często z niewiadomych przyczyn) w ten sposób. Lekarzom i położnym niekiedy trudno ocenić dokładne ułożenie malca w trakcie porodu, zazwyczaj jest on położony skośnie, poprzecznie, stópkami lub pupą do szyjki macicy.

Położenie miednicowe zupełne to rodzaj „tureckiego siadu”, kiedy to maluch ma zgięte w stawach nogi i jest ułożony pupą do dołu, co umożliwia poród naturalny i jest to pozycja miednicowa najkorzystniejsza dla mamy i dziecka, ale warto pamiętać, że w trakcie akcji porodowej nie da się ze stuprocentową pewnością określić, jak ułożone jest dziecko oraz czy nie zmieniło swojego położenia na mniej korzystne.

Ułożenie miednicowe - przyczyny, objawy, problemy

Przyczyny ułożenia miednicowego dziecka nie są do końca znane, zwłaszcza jeśli ciąża nie jest powikłana i nie stwierdzono na USG genetycznym lub przez test NIFTY żadnych wad genetycznych. Do ogólnych przyczyn położenia miednicowego należą:

nietypowy kształt miednicy matki (np. urazy, wady wrodzone jak dysplazja stawów biodrowych; łożysko przodujące),

nietypowy kształt główki (np. zespół Downa, różne postacie wodogłowia),

dziecko się mało rusza lub ma ograniczone ruchy (przyczyny: małowodzie i wielowodzie, krótka pępowina, wady macicy, ciąża mnoga, mięśniaki macicy, wady genetyczne).

Niemniej jednak najczęściej przyczyną ułożenia miednicowego dziecka jest jego spokojny temperament i zaniechanie obrotu z przyczyn osobistych :)

Czy położenie miednicowe objawia się w trakcie ciąży?

Najczęściej mama odczuwa kopnięcia, ruchy dziecka blisko ujścia miednicy i może to być dość bolesne. Im dziecko jest większe, tym ciąża z położenie miednicowym może przysparzać dodatkowych trudności , np. w znalezieniu odpowiedniej pozycji do odpoczynku.

Co można zrobić, jeśli nie chce obrócić się głową do dołu, a jest już ostatni gwizdek na to, by znalazło się w tej pozycji?

Przyjmuj pozycję czworaczą - podobno pomaga dziecku zmieniać pozycję.

Chodź na basen.

Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnie „przestawiać” dziecka, bo możesz mu zaszkodzić! Nie stawaj na głowie, nie okładaj miejsca, gdzie jest główka zimnymi kompresami, by „uciekło” w dół - to nierozsądne i naiwne pomysły wyssane z palca.

Ułożenie miednicowe dziecka - przebieg porodu

Jeśli twoje dziecko jest ułożone poprzecznie, masz do wyboru:

poród siłami natury dziecka ułożonego miednicowo (jeśli dziecko nie jest cięższe niż 3500 g i kobieta rodzi po raz kolejny siłami natury),

(jeśli dziecko nie jest cięższe niż 3500 g i kobieta rodzi po raz kolejny siłami natury), obrót zewnętrzny do porodu siłami natury, by ułożyło się korzystniej po 37 tygodniu ciąży (ok. 50% obrotów zewnętrznych nie jest udanych; może dojść do przedwczesnej akcji porodowej lub odklejenia się łożyska i wtedy konieczne jest szybkie cięcie cesarskie),

do porodu siłami natury, by ułożyło się korzystniej po 37 tygodniu ciąży (ok. 50% obrotów zewnętrznych nie jest udanych; może dojść do przedwczesnej akcji porodowej lub odklejenia się łożyska i wtedy konieczne jest szybkie cięcie cesarskie), planowane cesarskie cięcie jako najbezpieczniejsze rozwiązanie (zazwyczaj proponowane wszystkim pierworódkom).

Jeżeli poród z położenia główkowego nie postępuje, bo miednica matki jest za mała, konieczne jest cesarskie cięcie, ale wtedy, kiedy całe dziecko jest „w środku”. Jeśli przy porodzie miednicowym, zdarzy się tak, że poród nie postępuje, kiedy to ciało dziecka jest na zewnątrz, a główka w środku, wykonanie szybkiego cięcia cesarskiego staje się niemożliwe i jest zagrożeniem życia dziecka.

Reklama

To cię zainteresuje: Co spakować do porodu - lista

Jak dbać o bliznę po cesarskim cięciu7 rzeczy, które zaskoczą cię po porodzie