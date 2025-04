Polacy o ciąży

Jaki jest najlepszy wiek na zajście w ciążę? Ile czasu pary starają się o poczęcie dziecka? Jak przygotowania do ciąży postrzega kobieta, a jak mężczyzna? Zobaczcie!



Fot. Materiały prasowe dr Bocian



Narodziny dziecka to jedno z najważniejszych chwil w życiu każdego człowieka. Łącznie w Polsce w 2014 roku urodziło się 374 311 dzieci, a każde z nich to olbrzymi powód do radości dla rodziców. - Postanowiliśmy sprawdzić jak Polacy starają się o dziecko. Zadaliśmy pytanie, jaki wiek jest według nich najlepszy na poczęcie dziecka, jak długo się o nie staramy i jak powinniśmy przygotować się do tego wielkiego wydarzenia w życiu każdej pary - wyjaśnia Piotr Rowicki, przedstawiciel marki dr Bocian, która wspólnie z TNS Polska przeprowadziła badanie na grupie ponad tysiąca mieszkańców Polski.

20 - 25 lat – najlepszy wiek na urodzenie dziecka - ale nie dla wszystkich

Zdaniem połowy Polaków (49 proc.) najlepiej jest zacząć starania o dziecko, gdy ma się 20-25 lat. 38 proc. z nas uważa natomiast, że lepiej jest, gdy przyszli rodzice są nieco starsi i znajdują się w przedziale wiekowym 26-30 lat. Co ciekawe za tą drugą opcją częściej opowiadają się osoby młodsze, z wykształceniem średnim lub wyższym oraz mieszkańcy dużych miast, powyżej 200 tys. mieszkańców. Osoby powyżej 46 roku życia, są zdania, że w ciążę najlepiej zajść jeszcze w czasie studiów, tj. w wieku 20-25 lat. Tylko nieliczni zapytani wskazywali inne odpowiedzi.

Połowa ankietowanych czekała na dziecko mniej niż pół roku

W przypadku pytania o czas w jakim udało się zajść w ciążę ponad połowa odpowiedzi (54 proc.), wskazuje, że na poczęcie dziecka czekali mniej niż pół roku. Są to najczęściej pary, które zachodzą w ciążę zaraz po ślubie i chcą szybko założyć rodzinę. Ale jest również duża grupa badanych, która na pozytywny wynik testu ciążowego czekała znacznie dłużej, powyżej 2 lat (33 proc.).

– Nasz pierwszy syn w sierpniu skończy dwa latka. To idealny czas na młodsze rodzeństwo. Wszystko mieliśmy przemyślane i zaplanowane. Na początku bardzo chcieliśmy dziewczynkę. Po kilku miesiącach starań nie robi to nam już żadnej różnicy. Z pierwszym dzieckiem nie było żadnego problemu – miesiąc po zrobieniu wszystkich badań i otrzymaniu zielonego światła od lekarza trzymałam już w rękach test z dwiema kreskami. Teraz zielone światło od lekarza też jest, test miesiąc w miesiąc też. Tylko tej jednej kreski nam brakuje… – opowiada Malwina Bakalarz, autorka bloga parentingowego bakusiwo.pl

Do ciąży należy się odpowiednio przygotować - Już na samym początku podjęcia decyzji o staraniu się o potomka, warto podjąć działania, które mogą pomóc zajść w ciążę. – przekonuje Marek Pięta z działu medycznego firmy HAVAC, właściciela marki dr Bocian. - Nie chodzi tu jednak tylko o nastawienie mentalne, ale również inne czynniki. Jednym z nich są odpowiednie suplementy diety. Zawierają one stosowne witaminy, minerały, a także wyciągi roślinne, które mają za zadanie wzmocnić i oczyścić organizm, zarówno kobiety, jak i mężczyzny przed planowanym poczęciem – dodaje. Podobnie uważa 20 proc. ankietowanych w badaniu TNS, którzy stwierdzili, że odpowiednie odżywianie, właśnie przez suplementy diety, jest jednym z podstawowych czynników przygotowania się do ciąży.

Dla połowy badanych - najważniejsze w ciąży to prowadzenie zdrowego trybu życia

W życiu przyszłego rodzica, przychodzi taki moment, kiedy zaczyna przygotowywać się do przyjścia na świat swojego potomka. 51 proc. Polaków uważa, że najważniejsze w przygotowaniu do ciąży jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Rozumiemy przez ten termin: zdrowe odżywianie, sen, ruch, unikanie stresu oraz zachowanie tzw. „higieny umysłu” czyli spokój i zadowolenie z życia. W przypadku odpowiednio dobranej diety, pamiętajmy aby była bogata w warzywa i owoce. Nie można zapominać również o węglowodanach (kasze, zwłaszcza gryczana i jęczmienna) oraz tłuszczach roślinnych. Na pewno nie zaszkodzą, a wręcz pomogą rośliny strączkowe oraz orzechy, a także ryby, drób oraz jajka, zawierające kwasy omega-3.

Prawie połowa z nas (44 proc.) sądzi, że pomocna w kwestii przygotowania do ciąży okazuje się również konsultacja z lekarzem, a niewiele ponad jedna trzecia badanych uważa, że ważne jest zrobienie podstawowych badań (np. krew, mocz). Wykonanie takich testów pozwoli nam uniknąć niepotrzebnego stresu w razie wykrycia niedoborów i uspokoi jeżeli wynik będzie po naszej myśli. W razie słabszych wyników zawsze będziemy mogli szybo zareagować i znaleźć przyczynę oraz rozwiązanie problemu. A głowa wolna od problemów, to większa szansa na pozytywne zakończenie i poczęcie maluszka.

Kolejny aspekt, na który zwrócili uwagę badani, to możliwość odstresowania się (23 proc.), a co za tym idzie zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu na odpoczynek i nie przepracowywanie się. Warto wspomnieć, że jest również grupa 16 proc. badanych, która wcale nie przygotowuje się do przyjścia dziecka. Takie zachowanie nie jest jednak odpowiedzialne, gdyż to właśnie od kondycji rodziców w dużej mierze zależy zdrowie ich potomstwa.

Kobiety w Polsce bardziej dbają o swoją płodność niż mężczyźni

Postrzeganie przygotowań do ciąży przez kobiety oraz mężczyzn bardzo się różni. Odpowiedzi badanych wskazują, że w oczach kobiet staranie się o dziecko jest bardziej złożone - Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni widzą potrzebę podejmowania konkretnych działań przed zajściem w ciążę. Przykładowo, 62 proc. kobiet jest zdania, że ważnym aspektem jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Podobne zdanie wyraża tylko 39 proc. mężczyzn. – tłumaczy Piotr Rowicki, przedstawiciel marki dr Bocian, pierwszego w Polsce kompletnego zestawu koncepcyjnego dla par starających się o dziecko.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku podstawowych badań – 43 proc. kobiet uważa, że są one potrzebne przed zajściem w ciążę, natomiast wśród mężczyzn przekonanie to podziela 28 proc. Różnicę widać również w przypadku zażywania suplementów. Przyszłe mamy zdecydowanie częściej (26 proc.), uważają, że wskazane jest, by wzmocnić w ten sposób organizm przed ciążą, aniżeli przyszli ojcowie – (14 proc.).

Należy również pamiętać, że problem z zajściem w ciążę to nie tylko „wina” kobiety, ale również jak wskazują eksperci - w 35 proc. problem mężczyzny. Oznacza to, że „płeć brzydka” zdecydowanie powinna poświęcać więcej czasu na wzmocnienie organizmu i dogonienie w tym aspekcie „płci pięknej”.

Powyższe wnioski z badania wskazują, że aby nasze wysiłki w staraniu o dziecko zakończyły się sukcesem musimy zaangażować się w sprawę w stu procentach, zarówno ze strony kobiety, jak i mężczyzny. Otaczająca nas codzienność w postaci braku wypoczynku, ciągłego stresu, złego odżywiania, smogu na ulicach, nie ułatwia nam zadania. Stąd coraz większy problem niepłodności wśród Polaków, z którą trzeba podjąć skuteczną walkę.

* Badanie przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenia marki dr Bocian w dniach 26 czerwca- 1 lipca 2015 r. Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1016 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat (w tym 496 osób w wieku od 18 do 45 lat). Technika: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI).

W oparciu o materiał prasowy dr Bocian