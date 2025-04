Plan porodu jest umownym dokumentem, który możesz okazać w szpitalu, w którym masz zamiar rodzić. Często rzeczywistość weryfikuje oczekiwania i plan porodu staje się mało wartościowym świstkiem, ale warto go mieć w kryzysowej sytuacji.

Reklama

Plan porodu - co może się stać w trakcie porodu

Idealnym rozwiązaniem jest stworzenie własnego planu porodu - nie jako wypracowanie, ale jako listę, czego bardzo byś nie chciała (np. poród kleszczowy), co dopuszczasz, że może się stać (np. cesarskie cięcie) lub co bardzo byś chciała, by miało miejsce (np. poród w wodzie).

W pewien sposób plan porodu otwiera też oczy: jeśli zapoznasz się z tymi dostępnym na stronach internetowych szpitali dowiesz się, ile rzeczy należy wziąć pod uwagę podczas pisania planu porodu. Powinien zawierać plan porodu informacje dotyczące takich zagadnień, jak:

poród towarzyszący - czy chcesz rodzić z doulą, położną, czy chcesz aby towarzyszył ci mąż,

obecność osób trzecich - czy zezwalasz na obecność studentów medycyny,

czy zależy ci, aby poród był naturalny, bez zbędnych zabiegów (podanie oksytocyny, przebicie pęcherza płodowego, stałe monitorowanie apataratem KTG), chyba, że sytuacja medyczna będzie tego wymagała,

golenie miejsc intymnych,

czy dopuszczasz nacięcie krocza,

czy rozważasz podanie znieczulenia zewnątrzoponowego,

sposób porodu - czy chcesz na fotelu, łóżku, w wodzie czy w pozycji pionowej,

czy pępowinę ma odciąć lekarz czy bliska osoba,

czy chcesz, aby dziecko zostało zważone i zmierzone po kontakcie „skóra do skóry”.

Dlaczego warto go napisać?

Plan porodu wymusza na rodzicach dyskusję na ten temat oraz poszerza ich wiedzę, dzięki czemu zdają sobie sprawę, co może się stać w trakcie porodu i jakie kroki mogą/muszą zostać czasem podjęte.

Nie oszukuj się jednak, że jeśli rodzisz o północy, czekasz na salę porodową, bo akurat jest dużo rodzących kobiet i nie ma dla ciebie miejsca, to ktokolwiek z personelu zaprosi cię do gabinetu w celu omówienia planu porodu punkt po punkcie.

Ponadto musisz zdawać sobie sprawę z tego, że w Polsce funkcjonują standardy opieki okołoporodowej, które warto prześledzić i na ich podstawie egzekwować swoje prawa lub po prostu - przygotować się na to, co może cię czekać podczas porodu.

Duży odsetek porodów rozpoczynających się naturalnie, kończy się zabiegowo - w dobry m szpitalu położniczym personel medyczny dołoży wszelkich starań, by poród zakończyć bezpiecznie i abyś ty i dziecko byli zdrowi i zadowoleni.

Pamiętaj, że plan porodu nie jest cyrografem, a szkicem - możesz go zmieniać w trakcie, tak samo jak swoje zdanie co do np. znieczulenia podczas porodu.

Plan porodu do pobrania - wzór

Reklama

Czytaj więcej o porodzie: KTG - jak wygląda to badanie i kiedy powinnaś je wykonaćSkurcze porodowe - jak je rozpoznać?Jak wybrać szpital do porodu