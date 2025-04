Określenie właściwego zapotrzebowania energetycznego kobiety ciężarnej, to klucz do sukcesu. To ile jemy i jak „prowadzimy się” w ciąży, z pewnością ujawni się po porodzie. Ustalenie wspomnianego zapotrzebowania, jak również określenie ryzyka niedoborów w ciąży, to główne problemy diety kobiety ciężarnej...

Zwyżka podaży kalorii w tym okresie to jedyne 300 kalorii i to od drugiego trymestru, wówczas gdy kobieta nie miała niedowagi przed zajściem w ciążę. Średnio zapotrzebowanie energetyczne kobiety ciężarnej wynosi od 2300 do 2800 kalorii. Ustala się je w oparciu o wykonywaną pracę, tryb życia i dostosowuje do masy ciała.

Wiadomo, że nie każda mama ma możliwości, czas i siły, by po okresie ciąży i porodzie, oddawać się aktywności fizycznej. Wolne chwile raczej pożytkuje się na odpoczynek – który jest równie ważny i wpływa nie tylko na jakość opieki nad dzieckiem, ale i na stan emocjonalny matki. Jednak nie usprawiedliwia to naszego, nieco leniwego podejścia do sprawy i niewłaściwie organizowanego czasu. W każdej czynności dnia codziennego warto dopatrywać się możliwości utraty nagromadzonego podczas ciąży tłuszczyku.

Oto parę wskazówek dla mamy, która chce wrócić do formy sprzed okresu ciąży:

prowadź aktywny tryb życia, zarówno przed ciążą, w ciąży, jak i po niej (zapisz się do szkoły rodzenia, idź na fitness dla ciężarnych, chodź na basen)

stosuj zalecenia lekarza i położnej, co do diety w okresie ciąży i karmienia piersią

jedz regularnie, co 3-4 godziny; powoli i dokładnie przeżuwaj kęsy pokarmu

urozmaicaj swoje menu kolorowymi warzywami

zrezygnuj ze słodyczy, na rzecz owoców – jednak czasem pozwól sobie na kostkę czekolady, czy kawałek batonika

chodź często na spacery, spędzaj aktywnie czas z małym dzieckiem – baw się z nim

zapomnij o fast-foodach, żywności przetworzonej i ciast, zwłaszcza z kremem

staraj się jak najdłużej karmić dziecko piersią

gdy już przygotowujesz posiłki dla dziecka, sama ich nie podjadaj – częstokroć kaszki i zupki przecierowe są bardzo kaloryczne

drobne prace domowe, także pomagają spalić kalorie

Jeżeli bardzo chcesz wrócić do kształtów sprzed ciąży – uda Ci się to. Jednak nie podejmuj drastycznych form odchudzania i nie stosuj szybkich, drakońskich diet. Ważne, by w dążeniu do celu mieć wsparcie – partnera, rodziców, przyjaciółki, czy nawet teściów. Brak czasu, usprawiedliwiany bezustanną opieką nad dzieckiem, akurat nie może przyczyniać się do zaniedbania swojego organizmu po ciąży. Rozplanowanie dnia i podział obowiązków, z pewnością pomogą Ci wygospodarować przynajmniej godzinę, tylko i wyłącznie dla Ciebie. Jak ją wykorzystasz – takie otrzymasz rezultaty.

Jednak, gdy odczuwasz bezsilność, masz wrażenie, że nie dajesz rady opiekować się dzieckiem i wszelkie czynności wykonujesz mechanicznie, mając przy tym obniżony nastrój i jesteś zmęczona – nie zwlekaj z poradą psychologiczną. Problemem może być depresja poporodowa, a wtedy nie mamy do czynienia z lenistwem, a przykrym doświadczeniem braku sił i beznadziejności, które wymaga właściwej interwencji.