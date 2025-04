Ta historia jednym zmrozi krew w żyłach, a w innych wywoła wzruszenie. Karolina i Maciej Kokoszko niedawno powitali na świecie swoje drugie dziecko. Syn Aleksander urodził się zdrowy i jest wielką dumą swoich rodziców. Szczególnie ze względu na nietypowe okoliczności przyjścia na świat. Poród odebrał ojciec dziecka.

Sytuacja miała miejsce we wsi Dobrogościce w powiecie inowrocławskim (woj. kujawsko-pomorskie). Państwo Kokoszko oczekiwali narodzin swojego drugiego syna. Pani Karolina spędzała czas z młodszym synem Filipem, kiedy nagle poczuła pierwsze sygnały, świadczące o rozpoczęciu porodu.

Akurat bawiłam się z 2-letnim Filipem, naszym starszym synem, kiedy poczułam bóle. Pomyślałam, że kiedy tylko mąż wróci z pracy, na wszelki wypadek pojedziemy do szpitala. Zdążyłam jeszcze zadzwonić do rodziców, a potem poszłam do łazienki wziąć prysznic. To właśnie tam zaczęły się pierwsze skurcze

- relacjonowała.