Mamo zapnij pasy!

W Polsce panuje przekonanie, że kobiety w ciąży nie powinny zapinać pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Prawo drogowe zwalnia je nawet z tego obowiązku. Czy słusznie? Czy w czasie ostrego hamowania, stłuczki lub wypadku, ciężarna kobieta i jej dziecko będą bezpieczne? Zdecydowanie nie!

Jeśli kobieta ciężarna nie zapięła pasów bezpieczeństwa, w czasie wypadku na niebezpieczeństwo narażona jest ona sama i jej dziecko. Najczęstszymi obrażeniami w takich sytuacjach jest przedwczesne odklejenie łożyska, które prowadzi do niedotlenienia oraz niedostatecznego odżywienia płodu. Może też dojść do uszkodzenia macicy lub bezpośrednich obrażeń płodu (pęknięcie kości nóg, rąk lub czaszki dzidziusia). Obrażenia te mogą spowodować przedwczesny poród, a czasem prowadzą do śmierci dziecka.

Jak więc kobieta w ciąży może zwiększyć bezpieczeństwo swoje i dziecka podczas jazdy samochodem? Najlepszym sposobem jest korzystanie ze specjalnych pasów bezpieczeństwa. W przypadku kobiet w ciąży najważniejsze jest, aby pasy bezpieczeństwa przytrzymywały przyszłą mamę w miejscach, które są najmniej narażone na urazy. Jednocześnie powinny chronić bardziej wrażliwe części ciała, m.in. brzuch, w którym znajduje się płód.

Przeprowadzone przez firmę Volvo badania, wskazują, że kobieta w ciąży i jej dziecko są najlepiej chronione, gdy kobieta prawidłowo używa trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. Znacząco ogranicza on ryzyko obrażeń płodu.

Pasy bezpieczeństwa to podstawowy element wyposażenia samochodu, który zapewnia bezpieczeństwo pasażerom. Nie powinny o tym zapominać kobiety w ciąży. Dla bezpieczeństwa matki i dziecka zalecane jest zapięcie pasów, przy użyciu specjalnego adaptera dla kobiet w ciąży. Pamiętajmy, że tylko lekarz może wydać specjalne pisemne zalecenie, by ze względów zdrowotnych, przyszła mama całkowicie zaprzestała używania pasów.

