Często lewatywę wykonuje się u pacjentek, u których ma być wykonany planowany zabieg cięcia cesarskiego, a także w przypadku planowanej indukcji porodu. Natomiast nie ma bezwzględnego wskazania do wykonania lewatywy w przypadku porodu naturalnego.

Reklama

Co to jest lewatywa

Lewatywa przed porodem to zabieg, który stresuje wiele kobiet - niegdyś wykonywany rutynowo do wielu porodów, teraz jest wykonywany za zgodą lub na prośbę pacjentki. Lewatywa w ciąży jest krępującym zabiegiem, mającym na celu mechaniczne wspomaganie wydalenia kału. Choć dla wielu lekarzy, pielęgniarek i położnych, lewatywa przed porodem nie stanowi wstydliwej czynności, to często jest to dodatkowe, krępujące zmartwienie u ciężarnych. Czy lewatywa przed porodem jest konieczna i warto ją wykonać czy raczej nie?

Większość kobiet, które zdecydowały się na lewatywę przed porodem, cieszą się z tego zabiegu, bo podczas porodu naturalnego nie odczuły dyskomfortu spowodowanego wydaleniem kału w trakcie parcia. Jest to też dość często spotykane i nikt na sali porodowej nie informuje na głos o takim zajściu, a po prostu szybko usuwa ekskrementy.

Jeśli taka sytuacja spędza ci sen z powiek, zdecyduj się na lewatywę w ciąży lub postaraj się wypróżnić w domu. Możesz też wykonać domową lewatywę przed porodem. Pamiętaj, że twój organizm funkcjonuje w „trybie poród”, dlatego dostosowuje cały organizm do tego, by przebiegł on jak najlepiej.

U wielu ciężarnych w dzień przed lub już w dniu porodu, występują silne skurcze jelit. Stolce stają się luźne i częste. W ten sposób organizm kobiety samoistnie oczyszcza się przed porodem. Dzięki temu, pełne jelita nie będą stanowiły przeszkody dla napierającej główki płodu - Celina Fręczko, położna.

Na czym polega lewatywa przed porodem

Lewatywa przed porodem polega na wprowadzeniu do odbytu kilku cm końcówki rurki, połączonej z workiem wypełnionym płynem. Celem jest wprowadzenie go do jelit, by pobudził masy kałowe do wydalenia.

Czy lewatywa boli

Jest to uczucie fizycznie niebolesne, ale psychicznie męczące i krępujące. Choć lewatywa nie boli, to jednak jest niełatwa do zniesienia przez osoby wstydliwe, nieśmiałe, introwertyczne.

Lewatywa przed porodem w domu - jak to zrobić

W aptece kupisz jednorazowy zestaw do przeprowadzenia lewatywy w domu. Do lewatywy domowej przygotuj 0,5 l wody o temperaturze nie wyższej, niż temperatura ciała. Celsjusza. Zdaniem lekarzy najodpowiedniejsza temperatura to 36-38 stopni.

Do irygatora wlej wodę z dodatkiem np. soku z cytryny. Połóż się na podłodze przykrytej folią lub tekturą. Końcówkę rurki posmaruj olejem lub wazeliną i dopiero wtedy wprowadź do odbytu: będzie to ok. 8-10 cm rurki.

Po wprowadzeniu końcówki rurki odkręć kranik i wlej wodę do jelita. Po wprowadzeniu całej jej ilości wyjmij rurkę, połóż się na plecach i odczekaj ok. 10 minut. Postaraj się nie stresować, gładź delikatnie brzuch, potem możesz wstać i spacerować. Lewatywa najlepiej zadziała po kilku delikatnych podskokach.

Tekst na podstawie porady położnej Celiny Fręczko. Pierwotnie opublikowany 08.09.2009.

Reklama

Przeczytaj: Czy golenie krocza jest zdroweOksytocyna do porodu - skutki uboczneJak uniknąć nacięcia lub pęknięcia krocza