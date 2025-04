fot. Fotolia

Reklama

1. Jakie cechy powinna mieć "Położna na medal"?

Halina Biedroń: Zawód położnej to praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie mamy dnia wolnego, a bywa tak, że odbieramy telefony w nocy, ponieważ przyszła mama ma pytania, na które nie zna odpowiedzi. W takich sytuacjach nie można czekać do rana, w tym wypadku chodzi o zdrowie kobiety i jej dziecka. My położne służymy nie tylko wsparciem, doświadczeniem, czy radą. Jesteśmy przyjacielem rodziny, osobą, która wysłucha, uspokoi, zrozumie. Nasz zawód to ciężka praca, ale daje wiele satysfakcji. Nie można się bać trudnych pytań, trzeba być otwartym na drugiego człowieka, umieć wyjaśnić prostym i zrozumiałym językiem.

Empatia, życzliwość i zrozumienie – to pozwala nam zbudować relacje, które później procentują. Kobieta nam ufa i wie, że jeżeli nawet pojawiają się trudne chwile w jej życiu – trudny poród, depresja po porodzie, problemy z karmieniem – ma nas, położne, do których może zwrócić się po pomoc.

2. Jaki jest cel kampanii społeczno-edukacyjnej "Położna na medal"?

Stając na podium w pierwszej edycji, głośno podkreślałam, że kampania "Położna na medal" otworzyła ostatnią szufladkę w służbie zdrowia – czyli temat położnych. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości społecznej na temat naszej roli w opiece okołoporodowej.

W ramach kampanii wybierana jest położna, która zbierze najwięcej głosów. Ale to co jest ważne - głosów, za którymi stoją kobiety i ich rodziny, które znają położne i chcą je wyróżnić nominując w konkursie. Nasi pacjenci głosowanie traktują jako podziękowanie dla nas za profesjonalizm, wrażliwość i otwartość.

Zobacz także: W czym pomaga położna?

3. Jak zgłosić położną do konkursu i jak oddawać głosy?

Nominować i głosować można na stronie www.poloznanamedal.pl. Należy wypełnić formularz podając imię i nazwisko pacjenta oddającego głos, swój e-mail oraz adres e-mail lub telefon położnej. Jest również miejsce na uzasadnienie wyboru. Samo zgłoszenie zajmuje chwilę. Położna, jeżeli został oddany na nią głos po raz pierwszy, musi potwierdzić swój udział. Kolejne głosy przyjmowane są bez potrzeby angażowania położnej. Wyniki można śledzić na stronie kampanii. To co ważne, jeden pacjent może oddać tylko jeden głos.

4. Do kiedy można zgłaszać położne?

Konkurs trwa 9 miesięcy, dokładnie tyle co ciąża kobiety. Rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy 31 grudnia. Wyłoni 3 najwyżej ocenione położne w kraju, oraz 3 najlepsze położne w każdym województwie. Mocno trzymam kciuki za każdą nominowaną położną!

Reklama

5. Co może Pani doradzić położnym, które biorą udział w II edycji konkursu?

Zawsze podkreślam, że warto być sobą. W tym zawodzie nie można udawać. Na dłuższą metę to nie działa. Wspierajmy się wzajemnie, pomagajmy. Nie ważne, które finalnie zajmie się miejsce w konkursie. Ważne jest to, że drugi człowiek docenił naszą pracę. To daje największą satysfakcję.

Od momentu rozpoczęcia konkursu zostało nominowanych 170 położnych, na które oddano już 2 784 głosy. Najwięcej, bo ponad 850 głosów, zebrały położne z województwa dolnośląskiego. Aktywne są również regiony małopolski i wielkopolski z ilością oddanych głosów 473 i 324. Po czterech i pół miesiącach konkursu pierwsze miejsce należy do Magdaleny Kowalczyk-Perdek z Wrocławia, drugie obejmuje Lucyna Mirzyńska z Krakowa. Na trzecim miejscu znajduje się Maria Osińska z Białegostoku.

Nominować i głosować można na stronie www.poloznanamedal.pl .Patronat merytoryczny nad tegoroczną kampanią i konkursem objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni oraz portal edukacjapacjenta.pl

Źródło: Materiały prasowe kampanii "Położna na medal"

Zobacz także: Najlepsze polskie położne w 2014 roku