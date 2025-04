Jak wybrać szpital do porodu?

Aby wybrać ten najlepszy szpital, powinnaś zwrócić uwagę na kilka spraw.

Reklama

1. Jak daleko jest dana placówka od twojego domu?

Wiadomo, że czasami liczą się naprawdę kilometry, gdy zacznie się akcja porodowa. Jeśli szpital będzie naprawdę daleko, a ty wybierzesz się do niego zbyt późno, możesz urodzić w samochodzie...

2. Gdzie w szpitalu znajduje się porodówka?

To ważne, bo nawet jeśli dotrzesz do celu, możesz w stresie szukać odpowiedniego oddziału. Lepiej wiedzieć od razu, dokąd się kierować.

3. Czy szpital jest bardzo obleganym miejscem?

Niektóre szpitale cieszę się naprawdę dużą popularnością wśród rodzących. Może się wówczas okazać, że jak przyjdziesz do porodu, wszystkie łóżka porodowe będą zajęte i zostaniesz odesłana do innego szpitala. Na szczęście szpital sam będzie szukał dla ciebie miejsca gdzieś indziej, ale zawsze to może być powodem dodatkowego, niepotrzebnego stresu.

4. Szpital ma być państwowy czy prywatny

Tę kwestię należy rozważyć bardzo rozsądnie. Wiele pacjentek wybiera prywatne placówki, w których czują, że są pod najlepszą opieką. Wiadomo jednak, że to wiąże się z niemałymi kosztami. Jeśli więc przyszłą mamę nie stać na prywatny szpital, powinna wybrać taką publiczną placówkę, by czuła się w niej naprawdę bezpiecznie i komfortowo. Po narodzinach dziecka wydatków też jest przecież całkiem sporo...

5. Czy w danym szpitalu znajduje się szkoła rodzenia

Jeśli zamierzasz do niej uczestniczyć, warto, by była to szkoła w szpitalu, w którym będziesz rodziła. Dzięki temu oswoisz się z miejscem i poczujesz się tam bardziej pewnie.

6. Z jakimi kosztami może wiązać się poród w danym miejscu

Poród jest teoretycznie bezpłatny, jeśli wybieramy szpital publiczny. Możesz jednak zechcieć wybrać poród rodzinny, znieczulenie na żądanie, prywatną opiekę położnej, a te udogodnienia są już płatne i cena może się różnić w zależności od szpitala. Warto zatem przed ostatecznym wyborem dopytać o ceny takich usług.

Reklama

Przeczytaj więcej o porodzie:

Największe zalety porodu naturalnegoJak rozpoznać, że zbliża się poród?5 rzeczy, które ułatwią poród