Poród 2 tygodnie przed terminem lub 2 tygodnie po nim nie jest anomalią ani powodem do niepokoju. Pamiętaj, że to dziecko wie najlepiej, kiedy jest właściwy moment - możesz mu go wskazać bezpiecznymi metodami.

Lekarze radzą, żeby powstrzymać się od stosunków na 6 tygodni przed porodem właśnie dlatego, żeby go zbytnio nie przyspieszyć. Zawarte w nasieniu prostaglandyny mogą zainicjować akcję porodową.

Jednak gdy minie jego termin, możecie śmiało wykorzystać ten sposób po to, by jak najszybciej powitać na świecie maluszka. Uwaga: raczej powstrzymaj się od współżycia, jeśli wypadł czop śluzowy.

To metoda (niekoniecznie przyjemna, ponieważ pod koniec ciąży piersi są bardzo tkliwe) na przyspieszenie produkcji oksytocyny – hormonu, który stymuluje skurcze macicy.

Oczywiście szorowanie podłóg i wieszanie firanek odłóż do lamusa, ale solidny spacer (a zamiast windy - schody) może skutecznie skłonić macicę do pracy, dziecko zaś – do wcześniejszego przyjścia na świat.

Liście malin działają naskurczowo i nie zaszkodzi ci wypróbować ich skuteczności – pij codziennie po jednej szklance naparu, najlepiej po śniadaniu, ale przez np. 2-3 tygodnie. Liście malin kupisz bez problemu w aptece lub sklepie zielarskim.

Jak przyspieszyć poród? Cukrami prostymi. Takie zalecenie usłyszysz najczęściej od położnej. Organizm, kiedy odczyta, że otrzymał zastrzyk cukru, ma więcej energii do pracy, czyli czynności skurczowych. To może pomóc przyspieszyć poród!

Jeśli przez ciążę unikałaś ostrych potraw, to tuż przed terminem porodu mogą się u ciebie sprawdzić posiłki, które poprawiają perystaltykę jelit dzięki ostrym przyprawom. Co ciekawe, czerwony barszcz uchodzi za koktajl ciężarnych w porodowym żargonie. Pamiętaj, by nie stosować leków przeczyszczających czy olejku rycynowego na własną rękę.

Jak przyspieszyć poród? Działając na szyjkę macicy. Ananas, wcześniej wspomniane liście malin czy olej z wiesiołka działają zmiękczająco na szyjkę macicy. Ananas na przyspieszenie porodu wydaje się być najprzyjemniejszą i jedną ze skuteczniejszych metod, bo jest słodki, poprawia perystaltykę jelit oraz właśnie działa na kurczenie się macicy.

Jak przyspieszyć poród przed terminem



Jeśli przekroczyłaś granicę 37. tygodnia ciąży możesz bezpiecznymi metodami przyspieszyć poród. Termin porodu jest uznawany za arbitralny dzień, obliczany na podstawie reguły Naegelego i jest datą orientacyjną obliczaną na podstawie 1. dnia cyklu, w którym kobieta zaszła w ciążę.

2 tygodnie przed tą datą i 2 tygodnie po niej uważa się, że dziecko też urodziło się o czasie; jeśli urodzi się w np. w 41. tygodniu ciąży, mówi się o ciąży po terminie, ale wciąż w dobrym okresie.

Nie ma gwarancji, że któraś z nich zadziałała, choć największą w teorii skutecznością cieszy się współżycie i wysiłek fizyczny. Nie ma badań, które potwierdzą, który ze sposobów zadziałał i co ostatecznie wpłynęło na przyspieszenie porodu.

Jak przyspieszyć poród po terminie

Omówiłyśmy naturalne domowe sposoby na przyspieszenie porodu, kiedy wyczekujemy dziecka np. w 38. czy 39. tygodniu ciąży. Co jeśli termin porodu minął, a dziecko nie przyszło na świat?

Gdy ciąża jest przenoszona, czyli mijają 2 tygodnie od terminu, kobieta jest kierowana do szpitala, co poprzedza codzienne pojawianie się na kontrolnym KTG. Sytuacja, w której kobieta jest 2 tygodnie po terminie porodu jest ekstremalnie rzadka.

W szpitalu na przyspieszenie porodu podadzą oksytocynę, która wywołuje akcje porodową, ale nie zawsze jest skuteczna. Lekarze mogą zadecydować też o założeniu cewnika Foleya, na którego końcu tworzy się balonik wypełniony solą fizjologiczną, mający na celu z kolei zwiększenie rozwarcia (czasem mogą być skurcze, a szyjka macicy nie odpowiada).

Działania mające na celu przyspieszenie porodu nazywa się wywoływaniem (lub indukcją) porodu. Jeśli zawiodą - lekarze mogą zadecydować o cesarskim cięciu.

Artykuł powstał na podstawie artykułu zamieszczonego w magazynie Będę mamą, który został opublikowany na serwisie polki.pl 27.02.2013.



