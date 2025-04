1 z 4

Dopiero gdy cała główka wyszła, w popłochu kładły mnie na łóżko...

Muszę przyznać, że jestem zszokowana. Myślałam, że już dużo się zmieniło. W Polsce rodziłam dwoje dzieci. Dzięki Bogu - trzecie w Anglii. Chyba nie przeżyłabym tego kolejny raz w Polsce. Minęło już 16 lat, odkąd rodziłam swoje pierwsze dziecko. Tylko dlatego, że byłam młodą (18-letnią) matką, słyszałam uszczypliwe docinki i wyzwiska. Leciały słówka: „Jak chciałaś, to masz”, „Głupia gówniara”, „Bezczelna idiotka”.

Z drugim porodem było nieco lepiej, ale też nie za ciekawie. Miałam wywoływany poród, czyli… nie chce nawet tego wspominać. Zostałam poinformowana, że drugie dziecko będzie „troszkę” większe. Podczas pierwszej fazy porodu doktor robił mi USG. Oczywiście skłamali. Rodziłam naturalnie. Położne mnie w ogóle nie słuchały, że dziecko już wychodzi. Kazały mi chodzić po korytarzu. Dopiero gdy cała główka wyszła, w popłochu kładły mnie na łóżko. Dziecko ważyło 5,34 kg. Pamiętam do dziś ich minę. Cwaniary wpisały 5 kg do karty, by nie mieć problemów. Przecież nie można pozwolić na poród naturalny, jeżeli jest podejrzenie tak dużego dziecka.

W Anglii to już inna bajka. Dla mnie było dziwne tylko to, że na oddział przyjmują dopiero po odejściu wód płodowych. Położne - przekochane. Zostały już po swojej zmianie do końca porodu, aby mnie nie stresować. Też są pewne minusy, ale na pewno bez żadnego poniżania.

