Kiedy wykonuje się znieczulenie zewnątrzoponowe podczas porodu?

Podczas porodu znieczulenie zewnątrzoponowe wykonuje się na życzenie pacjentki. Jeśli więc boisz się bólu i chciałabyś skorzystać ze znieczulenia, przed porodem dowiedz się, czy w danym szpitalu jest ono wykonywane.

Jak wykonuje się znieczulenie zewnątrzoponowe?

Znieczulenie podaje się, gdy rozwarcie szyjki dojdzie do 2 – 4cm. Jeśli będziesz chciała skorzystać z niego później, jest to nadal możliwe, odradza się jednak wykonywanie znieczulenia przy bardzo dużym rozwarciu – najsilniejsze działanie znieczulenia przypada wtedy na okres skurczy partych, co jest mało korzystne dla przebiegu akcji porodowej.

Znieczulenie jest wykonywane przez lekarza anestezjologa. Będziesz poproszona o pochylenie się do przodu w pozycji siedzącej lub położenie się na boku i przyciągnięcie kolan pod brodę. Lekarz najpierw znieczula miejscowo skórę w miejscu, w którym będzie założony cewnik, a następnie wykonuje wkłucie na wysokości pomiędzy drugim a trzecim lub trzecim a czwartym kręgiem lędźwiowym. Za pomocą igły w przestrzeni zewnątrzoponowej umieszcza się cewnik, przez który podawany jest środek znieczulający.

Znieczulenie podaje się zwykle w kilku małych dawkach co około 2 godziny (dzięki obecności cewnika, nie są wymagane kolejne wkłucia). Po zakończeniu porodu cewnik jest usuwany.

Zalety znieczulenia zewnątrzoponowego:

Nie odczuwasz bólu związanego z porodem, jednocześnie czując skurcze – pozwala to na urodzenie dziecka siłami natury bez zbędnego cierpienia.

– pozwala to na urodzenie dziecka siłami natury bez zbędnego cierpienia. Środki znieczulające nie wpływają negatywnie na dziecko. W niektórych przypadkach są one wręcz korzystne, gdyż po wyeliminowaniu bólu i stresu u rodzącej, zwiększa się zaopatrzenie dziecka w tlen.

u rodzącej, zwiększa się zaopatrzenie dziecka w tlen. Środki znieczulające nie przechodzą do mleka matki, dzięki czemu od razu po porodzie możesz karmić piersią.

Nie odczuwając bólu, chętnie współpracujesz z położną, dzięki czemu poród przebiega szybciej.

Wady znieczulenia zewnątrzoponowego:

Jeśli podana dawka środka znieczulającego okaże się dla ciebie zbyt silna, możesz nie odczuwać skurczów – poród jest wtedy trudniejszy i trwa znacznie dłużej.

Po podaniu znieczulenia zewnątrzoponowego istnieje konieczność częstego monitorowania tętna płodu i ciśnienia krwi rodzącej – możliwość swobodnego poruszania się (np. spacerów po korytarzu) jest wtedy znacznie ograniczona.

