Dla Ciebie i dla Niego

Do szkoły rodzenia może uczęszczać każda kobieta w ciąży. Zajęcia najczęściej rozpoczynają się od drugiego trymestru. Warto zabrać ze sobą męża, który będzie Ci pomagał w ćwiczeniach, a podczas spotkań uzyska niezbędną wiedzę na temat ciąży, porodu i metod pielęgnacji noworodka. Jeśli Twoja ciąża nie przebiega prawidłowo i lekarz odradza ci aktywność fizyczną, wybierz szkołę, która prowadzi same wykłady. Dla par w gorszej sytuacji finansowej organizowane są bezpłatne zajęcia prowadzone przez wolontariuszy.

Reklama

Jak jest w szkole rodzenia?

W szkole rodzenia uzyskasz niezbędne informacje o przebiegu ciąży i porodu. Dowiesz się, jak będzie się zmieniać Twoje samopoczucie w kolejnych miesiącach oraz jak radzić sobie z nieprzyjemnymi dolegliwościami towarzyszącymi ciąży. Poznasz także sposób wyliczania terminu porodu. Na zajęciach zostaną dokładnie przedstawione kolejne fazy porodu, dzięki czemu będziesz wiedziała np. kiedy pojechać do szpitala lub które skurcze zapowiadają szybkie rozwiązanie. Dowiesz się także jak wygląda oddział położniczy – wiele przyszpitalnych szkół rodzenia ma w programie również zwiedzanie takiego oddziału.

Polecamy: Jak walczyć z przebarwieniami skóry w ciąży?

Ćwiczenia – nie tylko oddechowe

W szkole rodzenia, oprócz wykładów, prowadzone są także ćwiczenia. Część z nich to typowe ćwiczenia na wzmocnienie mięśni brzucha, miednicy i pleców, inne to ćwiczenia oddechowe. U kobiet, które w czasie ciąży podejmują aktywność fizyczną, poród przebiega szybciej i mniej boleśnie. Ćwiczenia pozwalają także na szybszy powrót do szczupłej sylwetki. Przed zapisaniem się do szkoły rodzenia, koniecznie skonsultuj się z ginekologiem, który określi, czy aktywność fizyczna w czasie ciąży nie zagraża tobie i Twojemu dziecku.

Nauka opieki nad noworodkiem

Większość szkół rodzenia prowadzi także zajęcia z opieki nad noworodkiem. Ćwiczenia odbywają się na lalkach i obejmują m. in. naukę przewijania, kąpieli i karmienia piersią. Dowiesz się również, jak pielęgnować delikatną skórę dziecka i jak poznać, że coś mu dolega. To kolejny powód dla którego warto, aby w tych zajęciach uczestniczył Twój mąż – zdobędzie wiedzę o pielęgnacji niemowlęcia, dzięki czemu będzie mógł pomóc Ci opiekować się dzieckiem w okresie połogu.

Reklama

Czytaj też: Czy można uprawiać fitness w czasie ciąży?