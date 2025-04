Zbliża się termin twojego porodu i martwisz się, że będzie mocno bolało? Wydaje ci się, że jesteś mało odporna na ból i chciałabyś wiedzieć, czy jest coś, co go uśmierzy i jednocześnie ułatwi poród? Podpowiadamy!

Obecnie wiele kobiet w obawie przed bólem decyduje się na znieczulenie przed porodem lub przyjmuje oksytocynę, która ma przyspieszyć całą akcję. Są różne teorie na ten temat. Wiele osób twierdzi, że naturalne bóle porodowe ułatwiają parcie, niejako same je powodując, a będąc znieczuloną, rodząca nie odczuwa tak silnych bóli i trudniej jej przeć. Uważa się też, że oksytocyna, choć czasami konieczna, nie zawsze też jest dobra dla kobiety i dla dziecka. Czy zatem są inne, naturalne metody ułatwiające poród?

Co ułatwi poród?

Oto 5 rzeczy, które mogą przygotować cię do łatwiejszego porodu. Niektóre z nich możesz praktykować już od pierwszych miesięcy ciąży.

1. Gimnastyka

Jeśli tylko ciąża przebiega poprawnie i lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań, nie powinnaś rezygnować z codziennej gimnastyki. Nie chodzi o to, byś wylewała z siebie siódme poty na siłowni, ale o lekką gimnastykę ogólnorozwojową, wzmacniającą mięśnie, rozciągającą i uelastyczniającą ciało. Może to być np. pilates lub zwykła gimnastyka wykonywana w domu na macie.

Jakie ćwiczenia można wykonywać w ciąży?

Sprawniejsze i silniejsze ciało dużo łatwiej zniesie wysiłek porodowy. Powinnaś też wiedzieć, że przy porodzie bardzo mocno pracują mięśnie brzucha. Jeśli będziesz wzmacniała je w czasie ciąży, poród przebiegnie zaskakująco łatwo.

2. Basen

Pływanie jest doskonałym sportem dla kobiety w zaawansowanej ciąży. Kiedy brzuszek jest już całkiem spory, możesz nie mieć siły nawet na prostą gimnastykę,a do tego zacznie ci doskwierać ból pleców. Pływanie spokojnym tempem nie obciąża stawów, koi bóle kręgosłupa i powoduje, że aż do końca ciąży będziesz sprawna i w dobrym nastroju.

3. Szkoła rodzenia

Szkoły rodzenia stworzone są z myślą o tym, by przygotować kobiety nie tylko do porodu, lecz także do opieki nad noworodkiem. Możesz tam dowiedzieć się, jak reagować, gdy pojawią się różne okoliczności w trakcie porodu, po czym poznać, że "to już", kiedy jechać do szpitala i wiele innych cennych rad. Pełna wiedzy na pewno będziesz spokojniejsza i bardziej rozluźniona podczas porodu, a to niewątpliwie wpłynie pozytywnie na jego przebieg.

4. Odpowiednia pozycja

Dawniej kobiety przyjmowały zawsze jedną, leżącą pozycję do porodu. Niekoniecznie był to ich wybór, ale z pewnością był bardzo wygodny dla lekarzy. Dziś dużo większą uwagę przykłada się do komfortu rodzącej, dlatego może ona wybrać, w jakiej pozycji będzie jej najłatwiej rodzić.

Podpowiadamy, że wygodnie i naturalnie jest rodzić w pozycji stojącej - dziecko wtedy bardziej ciąży i w naturalny sposób ciągnie do dołu. Przyciąganie ziemskie bywa pomocne.

Innym, równie komfortowym sposobem porodu może być poród w wodzie. Ty sama jednak musisz zdecydować, w jakiej pozycji będziesz się czuła najwygodniej i najbezpieczniej.

5. Głęboki oddech

Prawidłowe oddychanie jest absolutnie niezbędne podczas porodu. Dzięki niemu dostarczysz organizmowi więcej tlenu i poród będzie łatwiejszy.

