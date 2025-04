Nasz styl życia, to główny czynnik kształtujący nasze zdrowie. Podobnie jest w ciąży: to co jemy, jaki wiedziemy tryb życia i jak dbamy o siebie – jest nie tyle istotne dla przyszłej mamy, co dla dziecka. Najwięcej kontrowersji pojawia się jednak wokół żywienia kobiety ciężarnej. Zabrania się pewnych produktów, wyjaskrawia zalety innych... A wystarczy jedynie zachować umiar i rozwagę.

Dieta ciężarnej musi być urozmaicona. Oczywiście, w ciąży istnieje duże ryzyko niedoborów, dlatego trzeba udawać się na wizyty kontrolne u lekarza i stosować jego wskazówki. Z naszej strony zapewniamy przystępną informację na temat żywienia kobiety ciężarnej, zaznaczając na co szczególnie warto zwrócić uwagę.

Jaka obróbka pożywienia?

Zdrowe potrawy, to potrawy gotowane w wodzie, na prze, pieczone i duszone. I właśnie przewaga takich dań, powinna gościć w jadłospisie przyszłej mamy. Nie oznacza to jednak, że ciężarna nie może pozwolić sobie czasem na smażoną rybę, placka ziemniaczanego czy kotleta. Trzeba uważać, by smażone potrawy nie były przypalone, a do ich obróbki używać np. oleju rzepakowego lub palmowego.

Jakie substancje trzeba mieć na uwadze?

Jak już wcześniej wspomniano, w ciąży dochodzi do różnych niedoborów. Trzeba temu przeciwdziałać, a gdy się pojawią – współpracować z lekarzem i stosować jego wskazówki. Substancje, które w szczególności są potrzebne ciężarnej, to:

białko, warunkujące prawidłowy rozwój tkanek płodu i matki; źródła: mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa strączkowe

witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy; są one niezbędne dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka, zapobiegają wadom cewy nerwowej (takich jak np. bezmózgowie, przepukliny mózgowe, oponowo-rdzeniowe) i innym chorobom neurologicznym u dziecka; zapobiegają też niedokrwistości u matki;

żelazo, to pierwiastek potrzebny organizmowi matki do tworzenia się czerwonych krwinek, czyli też zapobiega groźnej niedokrwistości; więcej o żelazie tutaj: Źródła żelaza w diecie

potas, jest niezbędny z uwagi na pracę mięśni i serca; organizm kobiety w miarę zaawansowania ciąży dźwiga większe ciężary, potas jest także wskazany u mam aktywnych, źródła potasu: pomidory, brokuły, kapusta, brukselka, ziemniaki, szpinak, orzechy, daktyle, banany, morele;

cynk i selen, to pierwiastki poprawiające odporność, która ciężarnej jest niezbędna, jak również wpływające pozytywnie na skórę (która w tym czasie ulega licznym przemianom) i włosy; źródła cynku: chude czerwone mięso, produkty mleczarskie, jaja, otręby, a jak ktoś lubi to jeszcze owoce morza; źródła selenu: orzechy brazylijskie, ryby i owoce morza, podroby, wieloziarniste pieczywo

jod, zapobiegający chorobom tarczycy i zaburzeniom rozwojowym u dzieci (m.in. upośledzenie umysłowe); niedobór identyfikowany jest w badaniu moczu; źródła jodu: mięso, jaja, wodorosty, sól kuchenna jodowana, ryby, produkty mleczne i wody mineralne

wapń i witamina D, są niezbędne do utrzymania mineralizacji kości matki na prawidłowym poziomie, jak również mogą zapobiegać nadciśnieniu indukowanemu ciążą; źródła wapnia: nabiał: mleko, sery, żółty ser, jogurty, a także brokuły, natki i sardynki w oleju; źródła witaminy D: ryby i promienie słoneczne

witamina A, zapobiegająca takim patologiom płodu, jak zaburzenia wzrostu, martwe płody, wcześniactwo czy wady cewy nerwowej; źródła witaminy A: mleko pełne i jego produkty, masło, jaja, ryby tłuste, tran, wątroba, żółtko jaj; beta-karoten: szpinak, papryka, brokuł, marchew, pomidory

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, wywierające pozytywny wpływ na układ krążenia kobiety ciężarnej, jak również rozwój płodu; prawdopodobnie wspomagają rozwój układu nerwowego; więcej na temat kwasów tłuszczowych tutaj: Kwasy tłuszczowe

Zatem dieta kobiety ciężarnej, opiera się na zasadach zdrowego żywienia. Ma zawierać wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, po to by dostarczyć kobiecie niezbędnych substancji i zapobiec niedoborom. Warto ze swojej strony zapewnić dziecku właściwe warunki rozwojowe, by później cieszyć się jego zdrowiem. Właściwy styl życia, to podstawowy warunek zdrowia. Geny i choroby rodzinne w dużo mniejszym stopniu je determinują...