Ciąża według niemal wszystkich źródeł to fizjologiczny stan kobiety. Ciężarna może normalnie funkcjonować do ostatnich dni tego okresu, ale powinna ograniczyć też pewne czynności i zmodyfikować swój styl życia. Grunt, to zerwanie z nałogami, zdrowe i urozmaicone żywienie, suplementacja określonych witamin, a także regularna, nieobciążająca aktywność fizyczna. Zatem nic nadzwyczajnego: normalne życie z nieznacznymi ograniczeniami.

Reklama

Ile tyje przyszła mama?

Może na początek zaczniemy od tego, by określić ile może przytyć przyszła mama. Ustalono, że przyrost masy ciała w ciąży powinien się mieścić w granicach 11-17 kilogramów. Tycie w ciąży jest związane z jej zaawansowaniem i rozwojem płodu. Oto jak rozdzielają się kilogramy u kobiety ciężarnej:

dziecko: 3-4kg

łożysko: 0,7kg

płyn owodniowy: 0,9kg

macica: 1kg

piersi: 0,5kg

krew matki: 1,2kg

inne płyny ustrojowe: 1,5kg

tkanka tłuszczowa: 3,5kg

Więcej informacji na temat przyrostu masy ciała w poszczególnych trymestrach ciąży, znajdziecie tutaj: Ile tyje przyszła mama ?

Co można jeść w ciąży?

W ciąży można jeść praktycznie wszystko, ale rozsądnie. Jednak zaleca się, by najwięcej spożywać świeżych warzyw, ryb, chudego nabiału i mięsa. Z owocami z kolei nie należy przesadzać. Z pewnością rezygnujemy z napojów alkoholowych, mocnych kaw i herbat. Niektórzy odradzają także jadanie serów pleśniowych.

Warto docenić inne napoje, jak np. herbata owocowa lub ziołowe (oczywiście w porozumieniu z lekarzem).

Z uwagi na występowanie zaparć w ciąży, dieta powinna obfitować w warzywa, oleje roślinne i probiotyki, zawarte m.in. w jogurtach.

Należy też odpowiedni nawadniać organizm, w czym pomoże nam lekarz. Średnio w ciąży spożywa się około 1,5-2 litrów płynów.

Dbamy także o podaż żelaza: Źródła żelaza w diecie , witamin z grupy B, a w szczególności kwasu foliowego: Wszystko o kwasie foliowym (gdy mamy go za mało) i kwasów omega: Kwasy tłuszczowe.

Ile jeść w ciąży?

Powiadają, że mądrości ludowe są święte i prawdziwe, a nawet bezdyskusyjne. „W ciąży trzeba jeść za dwoje”... Nic bardziej mylnego! Mimo wielkiego i zmiennego apetytu, trzeba wiedzieć, że zapotrzebowanie energetyczne ciężarnej wzrasta jedynie o 300 kalorii, czyli tyle co np. 250ml żurku, albo niecałe 100g śledzi w oleju, albo 100g kiełbasy, albo 250g ogórków kiszonych lub kapusty kiszonej.

Reklama

Pamiętajmy, że nasz styl życia w ciąży nie powinien aż tak radykalnie się zmieniać. Wszelkie jego modyfikacje trzeba ustalać z lekarzem prowadzącym ciążę. Nie wolno też lekceważyć zaleceń lekarza i swojej położnej. Są to osoby, którym akurat w tej materii można ufać najbardziej. Przecież chodzi o zdrowie Twoje i dziecka...