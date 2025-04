Cewnik Foleya na wywołanie porodu - co musisz wiedzieć o baloniku

Cewnik Foleya to inaczej tzw. balonik. Silikonowa lub lateksowa rurka, którą do kanału rodnego wprowadza lekarz i wypełnia solą fizjologiczną w przypadku indukcji porodu. Ma za zadanie przyspieszyć akcję porodową, doprowadzić do rozwarcia i skurczów.