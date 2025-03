Mikrobiota jelitowa i jej znaczenie

Podczas porodu oraz w pierwszych latach życia, jelita dziecka zasiedlane są przez korzystne bakterie, które tworzą mikrobiotę jelitową. Mikrobiota ta to złożony ekosystem mikroorganizmów[1], który kształtuje się w wieloetapowym procesie, najintensywniej przebiegającym w ciągu 3 pierwszych lat po narodzinach. Bifidobakterie uważane są za jeden z pierwszych pożądanych rodzajów bakterii kolonizujących jelita noworodka. Bifidobakterie są zazwyczaj przekazywane niemowlęciu przez mamę – podczas porodu lub poprzez karmienie piersią[2]. To dlatego poród naturalny oraz karmienie piersią mają kluczowe znaczenie dla rozwijającego się układu immunologicznego, ponieważ korzystne bakterie pozytywnie wpływają zarówno na jego rozwój, jak i funkcjonowanie.

Czasem plan porodu zmienia się w ostatniej chwili

Choć wiele przyszłych mam dąży do porodu naturalnego, zdarza się, że rzeczywistość bywa inna. Z różnych przyczyn, mających na celu ochronę zdrowia oraz życia mamy i noworodka, lekarze czasem podejmują decyzję o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego. W takiej sytuacji noworodek nie ma bezpośredniego kontaktu z mikrobiotą mamy. Niezależnie jednak od drogi, jaką dziecko przyszło na świat, istnieją skuteczne metody wspierania jego mikrobioty jelitowej po narodzinach. Jednym z najważniejszych elementów jest prawidłowe żywienie, które stanowi fundament harmonijnego rozwoju, w tym kształtowania odporności.

Najlepsze wsparcie dla odporności

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) należy dążyć do wyłącznego karmienia dziecka piersią przez 6 pierwszych miesięcy jego życia[4], a po tym czasie kontynuować podawanie kobiecego pokarmu przy jednoczesnym urozmaicaniu diety. Mleko mamy to skarbnica składników odżywczych, m.in. witamin i składników mineralnych kluczowych dla harmonijnego wzrostu oraz rozwoju młodego organizmu, w tym odporności. Karmienie piersią stanowi więc złoty standard żywienia niemowląt i jest jedną ze strategii wspierania rozwoju i kształtowania mikrobioty jelitowej u niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie. Nie warto się poddawać, gdy na mlecznej drodze pojawią się trudności – wiele z nich udaje się pokonać przy wsparciu położnej lub doradcy laktacyjnego. Dzięki swojemu doświadczeniu i cennym wskazówkom udowadniają mamom, że karmienie piersią po cesarskim cięciu jest możliwe.

Co w sytuacji, gdy karmienie piersią jest niemożliwe?

Jeśli trudności w kontynuowaniu karmienia piersią nie uda się jednak pokonać, rodzice nadal mogą skutecznie wspierać rozwój niemowlęcia. W takiej sytuacji z pomocą pediatry powinni wybrać mleko następne dostosowane do potrzeb swojego dziecka. Mleko następne potencjalnie wspiera niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie, które – jak wynika z badań[8],[9],[10] – mają niższe poziomy tych rodzajów bakterii w jelitach, a wyniki 17 badań potwierdzają bezpieczeństwo Bifidobacterium breve M-16V[11].

Rozwiązanie, kiedy mama nie może karmić piersią

Z myślą o niemowlętach urodzonych przez cesarskie cięcie, które z różnych powodów nie są karmione piersią, naukowcy Nutricia opracowali pierwszą na rynku formułę Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 2 dla niemowląt po ukończeniu 6. miesiąca życia, z dodatkiem bakterii z rodzaju Bifidobacterium (B. breve M-16V). To mleko następne zawiera również składniki naturalnie występujące w mleku matki: HMO 2’FL, immuno-kompozycję, czyli witaminy A, C, D i cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, jod dla prawidłowego rozwoju poznawczego, wapń i magnez dla mocnych kości, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu i omega 6 (AA)[12]. Produkt zawiera również oligosacharydy GOS/FOS, które odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytania na temat żywienia lub innych sposobów wspierania odporności niemowlęcia urodzonego drogą cesarskiego cięcia, zadaj je ekspertom poprzez stronę www.BebiProgram.pl. Tam znajdziesz również artykuły, porady i narzędzia przygotowane we współpracy ze specjalistami.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

