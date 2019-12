Wyprawka do szpitala dla mamy i dziecka - o tym musisz pamiętać

fot. Adobe Stock

Wiele szpitali położniczych ma własne wytyczne dotyczące tego, co ma się znaleźć w wyprawce do szpitala dla mamy i dziecka. Zawsze jednak bazują na podobnych potrzebach i wskazówkach, co powinna mieć pod ręką mama dla siebie i malucha.

W wielu szpitalach przyszła mama ma zapewnione artykuły higieniczne na start, ale mimo to zaleca się posiadanie własnych akcesoriów dla siebie i dziecka. Jest to podyktowane praktyką - nie jesteś jedyną mamą rodzącą, a jeden krem do pielęgnacji dziecka na sali to zdecydowanie za mało. Zobacz listę niezbędnych rzeczy do szpitala i zacznij pakować się w 7.-8. miesiącu ciąży.

dowód osobisty,

karta ciąży,

wyniki badań, zwł. ostatnia morfologia i badanie moczu,

wyniki USG, zwł. to zrobione po 36. tygodniu ciąży,

grupa krwi i czynnik Rh,

przy ujemnym Rh badanie na obecność przeciwciał anty Rh,

zrobione po 32. tygodniu HBs, badanie krwi na nosicielstwo antygenu wirusa żółtaczki zakaźnej,

odczyn WR, badanie w kierunku kiły (robione dwukrotnie na początku i pod koniec ciąży),

skierowanie do szpitala (nie jest wymagane, ale dobrze mieć),

zestaw do pobrania krwi pępowinowej (jeśli planujesz skorzystać z takiej opcji).

Przygotuj torbę w której będziesz wiedziała, co gdzie się znajduje - najlepiej podziel ją na sekcje. Przeszkól w tej kwestii partnera czy osobę towarzyszącą tak, by wiedziała, gdzie może szukać np. kapci czy podkładów poporodowych.

Jeśli jest to twój pierwszy poród, możesz spodziewać się niespodziewanego: czyli jeśli do tej pory nie wyobrażałaś sobie poranka bez umytych zębów wiedz, że czas na oddziale położniczym płynie inaczej. Nie bierz książek, laptopa czy perfum. Nie zabieraj też ubrań, których wyrzucenie mogłoby cię bardzo rozczarować. Skup się na tym, by rzeczy spakować w odpowiednią torbę, a nawet dwie.

Higiena i kosmetyki:

kosmetyki osobiste (bezzapachowy dezodorant, pasta, szczoteczka do zębów, szampon i szczotka do włosów, zwykłe delikatne mydło bez substancji podrażniających),

ręczniki (co najmniej 2, w tym 1 mały, najlepiej ciemne i takie, których nie będzie ci żal wyrzucić),

ręczniki papierowe, min. 1 rolka

podpaski w dużym rozmiarze (2 opakowania),

podkłady poporodowe - opakowanie (powinno wystarczyć kilka sztuk),

wkładki laktacyjne (opakowanie)

papier toaletowy (może być w szpitalu).

Odzież i tekstylia:

2-3 piżamy/koszule nocne z łatwym dostępem do piersi i okolic intymnych, najlepiej bawełniane,

majtki jednorazowe (najlepiej z siateczki)

staniki do karmienia

kapcie,

klapki pod prysznic,

szlafrok, min. 1.

Artykuły spożywcze

zgrzewka wody niegazowanej 0,5l-0,75l (może być potrzebne nawet więcej),

biszkopty lub krakersy.

Inne potencjalnie potrzebne rzeczy

ładowarka do telefonu,

laktator (w szpitalach są dostępne laktatory, ale to dobry moment na naukę własnego),

leki, które bierzesz.

koszulki i kaftaniki x3,

body x4,

śpioszki/pajacyki x3,

2 czapeczki (najlepiej w różnych rozmiarach)

pieluszki tetrowe,

duża pielucha/otulacz muślinowy x2

skarpetki,

ew. niedrapki na rączki,

kocyk,

pieluchy jednorazowe dla noworodków (opakowanie),

chusteczki nawilżane,

krem lub maść do przewijania,

pieluchy tetrowe x4,

ew. gaziki i octenisept (do pępka),

kocyk,

krem ochronny.

W zależności od pory roku: kombinezon zimowy oraz akcesoria zimowe, dodatkowe skarpetki, ciepły kocyk. W lecie - osłonka przeciwsłoneczna na samochód lub parasolka do wózka.

jedzenie oraz napoje,

obuwie na przebranie,

szczoteczkę do zębów oraz pastę,

wygodny strój, który bez żalu może zostać np. zaplamiony,

mąż powinien zabrać dokument tożsamości oraz dane do np. wystawienia zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad żoną (np. jeśli urodziła przez cesarskie cięcie).

Świeżo upieczona mama powinna mieć sukienkę na wyjście lub luźny dres (tu strój determinuje też pogoda). To ważne, aby spodnie nie były opięte a pas nie znajdował się np. w miejscu, gdzie przebiega linia cesarskiego cięcia. Odzież powinna być wykonana z bawełny, naturalnych materiałów i z dostępem do piersi. Wybierz luźne buty, które łatwo włożysz i zdejmiesz w przypadku np. wciąż opuchniętych stóp.

Ojciec dziecka powinien zapewnić dziecku komfort powrotu do domu - pierwsza przejażdżka z noworodkiem jest niebywale stresująca dla rodziców, dlatego żeby ograniczyć dodatkowe źródła stresu, tata powinien upewnić się, czy fotelik samochodowy jest prawidłowo przymocowany oraz jak powinno siedzieć (półleżeć) w nim dziecko i jak je przypiąć. W lecie przyda się też osłonka przeciwsłoneczna.

Dobrze jest też zaopatrzyć się w gadżety umilające podróż, jeśli jest długa - spokojne melodie lub szumiące zabawki. Grzechotki i karuzele nie są potrzebne.

nigdy nie zakrywaj nią dziecka i nie odcinaj mu dostępu do powietrza! Jeśli ze szpitala wychodzisz z dzieckiem w wózku, zadbaj o becik/rożek/ śpiworek do gondoli. Nie zapomnij o parasolce przeciwsłonecznej lub pieluszce tetrowej, którą możesz nieco zasłonić słońce -i nie odcinaj mu dostępu do powietrza!

Urodzenie dziecka to nie tylko emocjonalny moment i porażająco duża zmiana w życiu, ale też formalności. Przeczytaj o swoich prawach i urlopie macierzyńskim

