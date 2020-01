Pas poporodowy: wady i zalety jego działania

Pas poporodowy to z reguły szeroki pas materiału z rozciągliwej tkaniny (podobnej do opasek elastycznych, zakładanych m.in. na kolano czy staw skokowy) w białym lub cielistym kolorze. Może być zakładany jak bielizna lub zapinany na rzepy, haftki czy zatrzaski. Wiele osób utożsamia pas poporodowy właśnie z jego wyszczuplającą funkcją.

Pas poporodowy ma na celu:

wzmacniać rozciągnięte powłoki brzuszne (w teorii),

zabezpieczać przed wystąpieniem przepukliny pooperacyjnej,

wspierać podczas wykonywania pierwszych ćwiczeń,

pomagać utrzymać wyprostowaną sylwetkę.

Jego niekwestionowaną zaletą jest działanie natychmiastowe: nałożony na brzuch pas w mgnieniu oka modeluje sylwetkę, spłaszcza wystający brzuch i powoduje czasem, że kobieta może pozwolić sobie na założenie ubrania sprzed ciąży. Daje też uczucie pewności siebie i skłania wiele pań do podjęcia dalszych działań w celu uzyskania upragnionej talii, np. diety czy ćwiczeń.

Pas poporodowy może być zalecany w szczególnych przypadkach, także po operacjach brzucha (lepszy jest pas stabilizacyjny. Rzadko jest on sugerowany kobietom, które urodziły dziecko, choć w teorii jego nazwa na to wskazuje.

Lepiej nie używać pasa popordowego na własną rękę. Jeśli lekarz prowadzący uzna, że może być on dodatkowym wsparciem (np. jako pomoc dla kręgosłupa), podpowie to rozwiązanie lub skieruje cię do fizjoterapeuty. Nie będzie to wtedy jednak typowy pas poporodowy, a pas stabilizacyjny, polecany także po niektórych operacjach w obrębie jamy brzusznej.

jest niewskazany kobietom rodzącym cc. Jakie są jego inne minusy? Choć pas poporodowy ma więcej wrogów, niż zwolenników, to jego popularność rośnie z uwagi na wzrost liczby porodów przez tzw. cesarskie cięcie na życzenie . Wiele kobiet boryka się po tego typu porodzie z trudnością powrotu do dawnej (choć w połowie) sylwetki i szuka ratunku w tym produkcie, który w praktyce uciska na świeżą ranę i gojącą się bliznę, więc. Jakie są jego inne minusy?

Oprócz tego, że długotrwałe noszenie pasa może sprawić, że mięśnie się rozleniwią, jego noszenie może mieć także inne negatywne konsekwencje dla organizmu. To m.in. utrudnione oddychanie,

przesunięcie narządów wewnętrznych,

problemy z utrzymaniem moczu. W perspektywie długoterminowej, noszenie pasa poporodowego wiąże się z zaburzoną statyką narządu rodnego. Po okresie ciąży, w czasie połogu, wszystkie struktury ciała są rozluźnione: mięśnie, skóra, macica, stawy biodrowe, przepona moczowo-płciowa. Pas poporodowy zastępuje funkcje mięśnia poprzecznego brzucha, który jest naszym naturalnym pasem przytrzymującym jamę brzuszną, rozleniwia zatem te mięśnie, które odpowiadają za prawidłową postawę. Stosując w okresie połogu taki pas, generowane jest duże ciśnienie z zewnątrz, co powoduje duży wzrost ciśnienia śródbrzusznego i ma to bardzo negatywny wpływ na przeponę moczowo-płciową. W dalszej perspektywie kobieta może borykać się z np. nietrzymaniem moczu.