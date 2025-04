Żółtaczka u noworodka daje objaw zażółconej skóry dziecka, które wygląda na „opalone”. Zazwyczaj nie wymaga leczenia i dodatkowej diagnostyki, chyba że trwa dłużej, niż 10-14 dni - wówczas neonatolog może zlecać regularne badanie poziomu bilirubiny.

Żółtaczka u noworodka - dlaczego się pojawia

Dziecko dojrzewa w warunkach niskiego stężenia tlenu w macicy, musi wyprodukować dużo erytrocytów i po urodzeniu maluch siłą rzeczy posiada o wiele więcej krwinek czerwonych, niż my.

Wysoka bilirubina u noworodka wynika z tego, że jego wątroba nie jest jeszcze przygotowana do wyłapania tak dużych ilości bilirubiny i wydalenia jej wraz z moczem i z kałem.

Maksymalne nasilenie objawów zażółcenia (wzrost widać wyraźnie po białkach oczu dziecka i delikatnym uciśnięciu miejsca na skórze palcem) większość dzieci osiąga w 4.-5. dobie.

Żółtaczka u noworodka - normy

Jako rodzic noworodka martwisz się zażółconą skórą dziecka - to zrozumiałe. Wiedz, że żółtaczka u noworodka to fizjologiczny stan, który najczęściej nie pozostawia po sobie śladu. Nie każde dziecko przez nią przechodzi - nie jest to medycznie wyjaśnione, dlaczego u części niemowlaków poziom bilirubiny nie skoczył tak wyraźnie, a dlaczego u innych - spada powoli przez nawet kilkanaście tygodni.

Normy żółtaczki u noworodka (czyli kiedy można spokojnie wracać do domu, bez kolejnych badań czy naświetlań lampą w szpitalu) określa poziom bilirubiny. Jest to: 12-15 mg%.

Żółtaczka u noworodka - jak długo schodzi

Fizjologiczna żółtaczka u noworodka powinna ustąpić po kilku dniach (ok. 7-10). Niestety praktyka wykazuje, że matki są wypisywane z dziećmi w 2.-3. dobie życia dziecka, kiedy to stężenie bilirubiny jest np. na granicy normy lub nieznacznie wzrasta. Wówczas dziecko zamiast wypisu, powinno zostać naświetlone lampami (fototerapia) lub można poprosić o ich wypożyczenie (ok. 50-100 zł za dobę, niekiedy bezpłatnie). Na rynku jest też dostępna fibrooptyczna kołderka.

Wielu rodziców przeżywa ten proceder - noworodek jest umieszczony pod grzejącymi go lampami i niekoniecznie bywa tak, że śpi - bardzo często jest płaczliwy i rozdrażniony, co łamie serca rodziców. Jednak jeśli wynik bilirubiny z krwi (nie mierzonej na podstawie zbliżenia do główki aparatu do pomiaru!) jest w górnej granicy normy lub ją przekracza, to najszybsza metoda na pozbycie się żółtaczki u noworodka.

Niestety może zdarzyć się tak, że żółtaczka nie znika, nie słabnie, białka oczu są zażółcone i skóra również. Rodziców może niepokoić stan zdrowia dziecka i przyczyny żółtaczki. Do najczęstszych przyczyn takiego zjawiska należy żółtaczka pokarmu kobiecego.

Co to jest żółtaczka pokarmu kobiecego

Noworodki z wysokim poziomem bilirubiny i naświetlane niebieskim światłem są ospałe i rzadziej garną się do piersi. Ważne jednak, by przybierały na wadze, bo przy małej ilości spożywanego mleka część bilirubiny wchłania się z powrotem z jelita i żółtaczka przedłuża się. Z kolei u mamy może wystąpić kryzys laktacyjny i zaburzenia laktacji. Niekiedy lekarze zalecają dokarmianie. Szkoły są jednak różne i aktualnie doradcy laktacyjni zniechęcają do tego matki.

Bardzo istotne jest kontrolowanie karmień. Im częściej noworodek będzie przystawiany do piersi, tym szybciej pozbędzie się bilirubiny. Jeśli mama zdecyduje się wyłącznie na karmienie piersią, konieczne jest sumienne badanie poziomu bilirubiny u noworodka.

Żółtaczka u noworodka - inne przyczyny

Niekiedy przyczyną żółtaczki u noworodka są czynniki inne niż fizjologiczne, jeśli:

żółtaczka pojawiła się już w 1. dobie życia lub po kilku tygodniach od narodzin,

stężenie bilirubiny we krwi jest bardzo wysokie,

żółtaczce towarzyszą szarobiałe stolce i brunatny mocz,

żółtaczka utrzymuje się ponad 14 dni (ale nie jest to wyznacznik poważnych nieprawidłowości).

Kiedy żółtaczka u noworodka jest niebezpieczna

Żółtaczka u noworodka zwykle nie wywołuje negatywnych następstw, nie pozostawia po sobie śladu. W bardzo rzadkich przypadkach, gdy leczenie rozpoczęto z opóźnieniem, a stężenie bilirubiny we krwi wzrosło i rośnie dalej, może dojść do uszkodzenia mózgu. Pamiętaj, by wszelkie wątpliwości konsultować z położną i pediatrą. Przez 14 dni od porodu podlegasz wraz z dzieckiem opiece przyszpitalnej, nawet po wypisie.

Ważne informacje: