W każdym szpitalu położniczym można zobaczyć maluchy o zażółconym ciałku, leżące w inkubatorach pod lampami, z zasłoniętymi oczkami. Na szczęście winowajcą tego żółtego koloru nie jest ciężka choroba, tylko nadmiar bilirubiny, czyli żółtego barwnika. Problem dotyczy aż 3/4 noworodków!

1. Skąd ten problem?

W łonie mamy dziecko dostawało tlen dzięki czerwonym krwinkom. Po porodzie tak duża ich ilość nie jest potrzebna. Zaczynają się rozpadać, w wyniku czego powstaje bilirubina. Jeśli jest jej bardzo dużo, wątroba nie może jej wydalić. Bilirubina zostaje w organizmie, a skóra robi się żółta.

2. Kiedy rośnie ryzyko pojawienia się żółtaczki?

Na przykład wtedy, gdy dziecko w czasie porodu było niedotlenione, okręciło się pępowiną. Podwyższenie stężenia bilirubiny może się też pojawić, jeśli w czasie porodu doszło do drobnych urazów główki, czyli krwiaków. Znajduje się w nich dodatkowa krew, która stanowi źródło bilirubiny. Inną przyczyną może być słabsza praca jelit (noworodek wydala mało smółki).

3. Konflikt serologiczny a żółtaczka u noworodka

Dochodzi do niego, kiedy dziecko ma tzw. czynnik krwi (Rh) dodatni, a mama – ujemny. Problem może się też pojawić w układzie ABO, czyli głównych grup krwi, np. gdy mama ma grupę 0, a dziecko A lub B. W takich sytuacjach rośnie ryzyko pojawienia się żółtaczki.

4. Po czym ją poznać?

Objawy żółtaczki są wyraźne. Skóra i białka oczu maleństwa robią się żółte. Maluch może wyglądać tak, jakby spędził dzień opalając się na plaży. Zażółcenie najpierw obejmuje główkę, buzię, oczka, potem schodzi na tułów, rączki i nóżki. Zwykle objawy pojawiają się 2. lub 3. dnia życia, a najwyraźniej widać je w 4. i 5. dobie. Potem zaczynają stopniowo zanikać. Typowa żółtaczka trwa ok. 10 dni.

5. Jakie są nietypowe objawy żółtaczki u noworodka?

Żółtaczka może pojawić się wcześniej lub później. Zwykle świadczy to o tym, że jest poważniejsza. Jej przyczyną może być np. wrodzone zakażenie bakteryjne lub wirusowe wątroby albo choroba o podłożu genetycznym. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Lekarz może skierować dziecko na badania, by ustalić przyczynę choroby.

Uwaga! Jeśli kilka dni po powrocie do domu zauważysz, że skóra malca zrobiła się żółta (lub zażółcenie nie znika), idź do pediatry.

6. Jak wygląda leczenie żółtaczki?

Lekarz może zatrzymać was w szpitalu 1–2 dni dłużej, by upewnić się, czy żółtaczka się nie nasila. Maleństwo będzie miało pobieraną krew 2razy dziennie. Jeżeli stężenie bilirubiny nie będzie się podwyższać, wrócicie do domu.

Fototerapia To naświetlanie światłem. Jest konieczne, gdy stężenie bilirubiny wynosi od 130 do 150 mg/l. Światło o specjalnie dobranej długości fali rozbija cząstki bilirubiny w skórze i sprawia, że przestają być groźne. Dziecko podczas fototerapii leży w inkubatorze. Oczka ma zasłonięte opaską (chroni je przed światłem lampy). Fototerapia trwa około półtorej doby (wszystko zależy od tempa spadku poziomu bilirubiny we krwi). Fototerapia nie ma skutków ubocznych.

Transfuzja Wykonuje się ją w wyjątkowych przypadkach, gdy fototerapia nie pomaga. Maleństwu do żyły pępkowej zakłada się cewnik i małymi porcjami upuszcza krew dziecka, a wpuszcza dawcy. Dzięki temu organizm jest pozbawiany nadmiaru bilirubiny, a jeśli przyczyną żółtaczki jest konflikt serologiczny, krew oczyszcza się z przeciwciał. Po kilku dniach malec może wrócić do domu.

napisane na podstawie artykułu autorstwa Aleksandry Malinowskiej