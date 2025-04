1. Dziecko tuż po urodzeniu widzi tylko na odległość ok. 20–30 cm. To jednak całkowicie mu wystarczy, by rozpoznać twarz mamy, która pochyla się nad łóżeczkiem.

Reklama

2. Dziecko tuż po urodzeniu widzi do góry nogami. Dzieje się tak, ponieważ obraz, który dociera do siatkówki, jest odwrócony przez soczewkę. Mózg dorosłego człowieka przetwarza i interpretuje to, co dociera do niego za pośrednictwem oczu, dziecko musi jeszcze się tego nauczyć. Noworodek jest jednak bardzo pilnym uczniem i już po kilku dniach od narodzin jego mózg opanowuje tę trudną sztukę.

Dowiedz się, jak rozwijać zmysły noworodka!

3. Dziecko tuż po urodzeniu widzi lepiej kontrastowe kolory. Na początku maluszki rzeczywiście lepiej rozróżniają kontrasty (np. między czernią a bielą) i jaskrawe barwy, takie jak intensywny czerwony i żółty. Warto o tym pamiętać, wybierając pierwszą zabawkę dla dziecka.

4. Dzieci tuż po urodzeniu nie patrzą obojgiem oczu. To naprawdę zaskakujące, ale tzw. widzenie obuoczne, czyli patrzenie jednocześnie obojgiem oczu, które pozwala na widzenie przestrzenne, pojawia się ok. 4–5 miesiąca życia dziecka. Dopiero wtedy mózg dziecka jest w stanie połączyć w jedną całość obraz, który dociera do niego z prawego i lewego oka.

5. Niemowlęta mają doskonały węch. Czy wiesz, że już 6-dniowy noworodek potrafi rozpoznać zapach swojej mamy i skierować główkę w jej stronę? W ten sposób zmysłem węchu rekompensuje sobie niedoskonałość innych zmysłów.

6. Niemowlęta wolą naturalny zapach mamy niż jej perfumy. Maluszek jest przyzwyczajony do Twojego naturalnego zapachu i zdecydowanie woli go niż nawet najdroższe perfumy. Co więcej, perfumy mogą nawet drażnić jego delikatny nosek, dlatego przez pierwsze kilka miesięcy życia dziecka warto nieco ograniczyć używanie zapachów.

7. Niemowlęta najbardziej lubią słodki smak. Jest tak dlatego, bo pierwszy pokarm, którego próbuje dziecko, czyli mleko mamy, jest właśnie słodkie. Dlatego tak ważne jest byś, rozszerzając dietę dziecka, wprowadzała różne posiłki i kształtowała przyszłe nawyki żywieniowe dziecka.

8. Niemowlęta mają dobrą pamięć słuchową. Może się to wydawać niesamowite, ale tuż po narodzinach maluch potrafi rozpoznać głos mamy i dźwięki, które słyszał jeszcze w życiu płodowym.

9. Zmysł dotyku jest jednym z najlepiej rozwiniętych zmysłów dziecka. Co więcej, badania potwierdzają, że zmysł dotyku jest aktywny już w życiu płodowym, gdy np. głaszczesz swój brzuch, czując kopnięcia brzdąca. Dlatego nie szczędź maleństwu przytulania, pieszczot i wykorzystuj do tego każdą chwilę, np. podczas wieczornego masażu czy kąpieli.

Reklama

Sprawdź, jak rozwijają się zmysły dziecka w ciąży!